Congo-Kinshasa: ANTPC - Ndungi Mambimbi présente les difficultés des comédiens à Jean-Marie Lukundji et Yvette Tabu

L'ANTPC a organisé, il y a peu, une double cérémonie à la salle les Erudits, en recevant respectivement son Excellence Madame Yvette TABU, Commissaire Générale en charge de la culture et Arts de la ville-province de Kinshasa et Son Excellence Monsieur Jean-Marie LUKUNDJI, Ministre national de la culture et des Arts.

La première réception programmée pour la Commissaire Générale initialement prévue à 12h00 n'a pu démarrer qu'à 14h30 pour des raisons d'Etat. A son arrivée, elle a été accueillie par les membres du comité de l'ANTPC sous la direction de NDUNGI MAMBIMBI alias MASUMU Debrindet, Président de cette association qui réunit les artistes comédiens. Après l'exécution de l'hymne national et celui de l'ANTPC, le Secrétaire Général, OXYGENE MBAU, a souhaité la bienvenue à l'invitée pour céder ensuite la parole au Président MASUMU Debrindet qui a, au nom de tous les artistes comédiens, remercié leur hôte pour avoir répondu à leur invitation. Notre rencontre de ce jour, a-t-il souligné, est surtout pour vous prouver, Excellence, notre niveau d'organisation et notre effectivité sur terrain et non sur papiers afin que le partenariat que nous souhaitons très fructueux entre votre ministère et notre association soit basée sur la confiance mutuelle. Le Gouvernement Provincial que dirige Son Excellence Gentiny NGOBILA devra compter sur les artistes comédiens à travers l'ANTPC pour des campagnes de sensibilisation de la population Kinoise car, le théâtre populaire est un canal très puissant pour le faire. Le président MASUMU a manifesté la volonté de l'ANTPC à travers ses membres à soutenir la grande campagne de salubrité KIN BOPETO lancée dernièrement par le Président Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO. Il a terminé son mot en suggérant à Son Excellence Yvette TABU d'insérer dans le prochain budget de son ministère, une rubrique sur la subvention des groupes culturels méritants, d'une manière générale, et de l'ANTPC, en particulier.

Très émue de l'accueil lui réservé, Son Excellence Yvette TABU n'a pas tari d'éloges envers les artistes comédiens venus nombreux à cette manifestation, d'autant plus qu'elle ne s'attendait pas à une pareille organisation car, cela n'arrive pas souvent dans le monde des Artistes d'une manière générale. Elle a promis d'être leur interlocutrice valable auprès de son Excellence Monsieur le Gouverneur Gentiny NGOBILA MBAKA. Une bonne partie de son intervention était basée sur les mots clés de l'hymne de l'ANTPC insistant sur la solidarité, la dignité et l'honneur. Avant de clôturer cette rencontre, le Président de l'ANTPC MASUMU Debrindet a remis, au nom de tous les artistes comédiens une lampe tempête pour souhaiter une mandature positive à la tête du Ministère provincial de la culture et Arts ville de Kinshasa. Accompagnée de son Directeur de cabinet Monsieur MONDONGA Omary, Son Excellence TABU quittera la salle après deux heures de partage très satisfaite d'avoir passé ces moments inoubliables avec les artistes comédiens qui eux s'apprêtaient déjà à recevoir le deuxième invité en la personne de Son Excellence Monsieur National de la Culture et des Arts Monsieur Jean-Marie MUNKUNJI.

C'est sous le coup de 16 heures, soit 30 minutes, que Son Excellence MUNKUNJI fut son arrivée dans la salle. Il était accueilli par le comité directeur de l'ANTPC et installé après l'exécution de l'hymne National et celui de l'ANTPC.

Après le mot de bienvenu du secrétaire général OXYGENE MBAU, le Président MASUMU, dans un langage clair, a présenté quelques difficultés que les artistes comédiens rencontrent dans l'exercice de leur métier alors qu'ils contribuent tant soit peu au développement de la nation et la promotion de la culture congolaise. Il a insisté, entre autres, sur le manque d'une politique culturelle, et subventions et des sponsors, les tracasseries administratives et policières sur les sites de tournages, l'inopportunité de la commission de censure dans sa formule actuelle...

Très touché par l'accueil lui réservé, le Ministre de la Culture et des Arts à beaucoup remercié les Artistes pour tout ce qui a été fait en son honneur. Très à l'aise, il a parlé de quelques projets qu'il compte réaliser pendant sa mandature sous l'impulsion de Son Excellence Monsieur le Premier Ministre Sylvestre ILUNGA ILUNKAMBA.

Comme pour la précédente invitée, un cadeau symbolique d'une lampe tempête lui a été remise pour éclairer sa mandature. Il lui a été ensuite prié de procéder à la remise des cartes des membres de l'ANTPC aux artistes comédiens dont la série venait d'être sortie de l'imprimerie.

Touché encore une fois par ce qu'il venait de vivre, il a pris en charge 100 cartes pour les prochains bénéficiaires.

Le tout s'est terminé en beauté sous les airs du ballet les combattants d'Afrique de MFUMU ZIANA.