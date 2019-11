Congo-Brazzaville: Livre - "Maîtriser la passation des marchés publics" de Bernard Olloy

Edité par l'auteur, l'ouvrage de cinq cent trente-six pages traite de tous les aspects théoriques et pratiques de la passation des marchés publics.

L'ouvrage s'adapte parfaitement aux cadres réglementaires et institutionnels de plusieurs pays francophones disposant d'un système des marchés publics s'apparentant à celui du Congo Brazzaville. Il s'adapte également aux directives et procédures des partenaires techniques et financiers : Banque mondiale, Banque africaine de développement, Fonds international de développement agricole, Programme des Nations unies pour le développement, Union européenne...

Véritable guide didactique pratique, le livre de Bernard Olloy ne se borne nullement à présenter le cadre réglementaire et institutionnel des marchés publics. Il guide plutôt, pas à pas, le lecteur, à travers les exemples et les cas pratiques corrigés, vers une totale maîtrise des étapes, tant celles de la planification et de la passation des marchés que du contrôle et du contentieux de la passation des marchés.

En effet, conçu en référence à la structure du code des marchés publics, cet ouvrage est préfacé par Roger Rigobert Andelly, président du Conseil de l'Agence de régulation des marchés publics. Structuré en trois parties, il ne traite que de la passation des marchés.

La première partie distingue les textes régissant les marchés publics, délimite le champ d'application du code de ces marchés et catégorise les différents organes intervenant dans le processus de passation des marchés publics.

La deuxième, qui porte sur les règles applicables aux marchés publics, passe en revue les dispositions fixant les conditions et les modalités de participation des candidats à ces marchés. Elle aborde les différentes formes de marchés publics et les seuils qui leur sont applicables ainsi que les procédures et les règles régissant la préparation, la planification et la passation des marchés publics.

La troisième partie est consacrée aux procédures et aux méthodes de passation des marchés ainsi qu'aux dispositions se rapportant aux dossiers de consultation des entreprises. Les modalités de préparation des dossiers de soumission y sont traitées, avec des détails sur les procédures et les méthodes d'enregistrement des offres, d'ouverture des plis et d'évaluation des offres. Le lecteur y trouvera aussi les aspects relatifs aux contrôles et aux contentieux de la passation des marchés publics.

Un outil fonctionnel pour les praticiens des marchés publics

Préfaçant ce livre, Roger Rigobert Andelly pense que la méthode pédagogique adoptée, fondée sur les cas pratiques, les suggestions, les commentaires et les références permanentes aux textes, en fait un outil fonctionnel, pour les praticiens des marchés publics. L'ouvrage porte un regard critique sur certaines limites de la réglementation actuelle des marchés publics tout en indiquant, en plus, des pistes intéressantes visant à la conformer aux standards internationaux. C'est, d'ailleurs, en cela qu'il aborde, dans les moindres détails, des sujets importants tels les délégations de service public, les allotissements ou les marchés à tranches conditionnelles, insuffisamment réglementés par le code des marchés publics et ses décrets d'application.

Titulaire d'un DEA en droit public, d'un DESS en administration des entreprises et d'un deuxième DESS en gestion des administrations et des services publics (Institut d'administration des entreprises, Université de Caen), expert en gestion et en marchés publics, Bernard Olloy atteste de plus de trente ans d'expérience professionnelle à son actif. Dans ce parcours, il a successivement occupé plusieurs fonctions de direction aussi bien en entreprise que dans les projets de développement. Cumulativement avec ses diverses fonctions, il s'est spécialisé dans la formation en entreprise et a animé moult sessions de formations en faveur des cadres des entreprises et des administrations publiques, dans le domaine de la gestion et celui de la passation des marchés publics.

Bernard Olloy est depuis septembre 2019 directeur de la formation et des appuis techniques à l'Autorité de régulation des marchés publics du Congo Brazzaville.