Algérie: Agriculture - formation de 48 conseillers du développement territorial de différents secteurs d'activités

Alger — Quarante-huit conseillers du développement territorial de différents secteurs d'activités ont été formés dans le cadre du programme d'actions pilote pour le développement rural et l'agriculture (PAP-ENPARD), a affirmé lundi à Alger Assaous Souad, coordinatrice nationale du programme.

Intervenant lors d'un séminaire de capitalisation et de pérennisation du PAP-ENPARD, Mme Assaous a indiqué que 48 conseillers du développement territorial de différents secteurs dont l'Agriculture, le Tourisme, la Formation professionnelle, et l'artisanat ont bénéficié de trois cycles de formations pendant une année et demi, pour parvenir plus tard à faire le diagnostic au niveau local, préparer des projets de développement, capter des financements pour réaliser des projets, et communiquer directement avec les populations pour identifier leurs besoins.

Mme Assaous a rappelé que ces 48 conseillers ont été formés dans le cadre du programme PAP-ENPARD qui a démarré en 2016 et qui s'achèvera en décembre prochain, tout en indiquant qu'une prolongation de six mois a été demandée pour finaliser des projets déjà lancés.

Le budget de ce programme est de 20 millions d'euros dont 10 millions de contribution de l'Union européenne et 10 millions de contrepartie algérienne.

En outre, Mme Assaous a précisé que ce programme a permet de valoriser certains produits comme le miel, l'huile d'olive et le fromage, la valorisation du tourisme rural, ainsi que le renforcement de la communication et les bonnes pratiques en milieu rural Elle a fait savoir qu'une plateforme sur le site web du ministère de l'Agriculture appelée "développement des territoires ruraux" va alimenter prochainement tous les documents en rapport avec le PAP-ENPARD pour donner des clarifications sur les modèles, projets, rapports, et méthodes visant la valorisation des filières agricoles en milieu rural.

Pour sa part, le chef d'équipe de l'assistance technique du programme PAP-ENPARD, M. Jean Vignon a présenté lors de ce séminaire -qui a regroupé l'ensemble des partenaires et des acteurs impliqués dans le développement des territoires ruraux - les résultats de ce programme qui s'articulent notamment autour de la formation, la valorisation des produits et les projets réalisés.

Pour sa part, le président du comité de suivi du programme PAP-ENPARD, M .Abbas a indiqué que ce programme a permet de tirer des leçons et valoriser les points positifs notamment en matière de communication et de gouvernance.

Il a indiqué que ce programme à contribuer à l'amélioration et à la valorisation des filières agricoles, touristiques et artisanales.

Une présentation vidéo sur les ressources valorisées et territoires dynamisés a été présentée lors de cette rencontre.