Gabon: Atelier de formation des institutions des droits de l'homme sur la surveillance et le rapportage des droits de l'homme dans le cadre des activités des entreprises

Pour assurer un bon suivi de la consultation sous régionale sur les Droits de l'Homme et des entreprises , un atelier de formation des institutions nationales des droits de l'homme sur la surveillance et le rapportage des droits de l'homme dans le cadre des activités des entreprises s'est ouverte ce 12 novembre dans un hôtel de la capitale gabonaise par le Centre des Nations -Unies pour les Droits de l'Homme et la Démocratie ( CNDH ) en Afrique centrale

le Centre des Nations -Unies pour les Droits de l'Homme et la Démocratie ( CNDH ) en Afrique centrale a été créée à la demande des pays membres de la (CEEAC). Elle œuvre pour la promotion des Droits de l'Homme et des principes démocratiques en vue de l'instauration de la paix et d'un développement durable en Afrique centrale.

Un atelier de formation a été lancé ce mardi, aux institutions nationales des droits de l'homme sur la surveillance et le rapportage des droits de l'homme dans le cadre des activités des entreprises.

L'objectif de ses assises est d'assurer le suivi de la consultation sous régionale sur les droits l'homme et des entreprises, en dotant la CNDH et les membres de la société civile des capacités nécessaires pour assurer un monitoring et reporting efficaces sur le respect la protection des droits de l'homme dans les activités des entreprises en République du Gabon.

Invité à ses assises, le représentant régional de l'OIF pour l'Afrique, Boubacar Noumansana a insisté sur la nécessité de placer, l'épanouissement de l'individu au cœur du processus du développement économique durable" les entreprises, au cœur des activités économiques responsables, respectueuses des droits de l'homme et des générations futures ".

Pour sa part Jean Jacques Purisi, Représentant du Directeur régional du centre des Nations-Unies a, rappelé leur responsabilité en tant que praticiens ;celle d'accompagner la République gabonaise à trouver des voies et moyens pour remplir ses obligations universelles des droits de l'homme.