Cameroun: Braquage du bus Binam- Felicitations du MPDR - PMDR) à la Gendarmerie

Dans la nuit du 25 au 26 Octobre 2019, un bus gros porteur de la compagnie de transport interurbain BINAM VOYAGE, avec le plein de passagers, environ 70 personnes, était attaqué par des bandits de grand chemin, moins d'une heure après son départ de la capitale en direction de l'Ouest. Tous les passagers étaient alors dépouillés, maltraités et proprement humiliés, les laissant dans l'interrogation sur la sécurité des personnes et des biens, dans un Etat de droit

Moins d'une dizaine de jours plus tard, les forces de gendarmerie, à travers le commandement de la légion du Centre, sous votre haute supervision et autorité, a réussi la prouesse professionnelle, d'interpeller les bandits, au bout d'une enquête des plus rapides et des plus admirables de notre temps et de nos forces. Cela nous rappelle une autre fois, notamment pour l'assassinat de deux dames à Nkolbisson, où telle prouesse soit arrivée.

Aussi, au nom du Mouvement pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR - PMDR), traduisant ainsi un sentiment général dans la population, je vous adresse des félicitations citoyennes les plus sincères et les plus vibrantes. C'est bien pour le moral des troupes, mis également des populations.

Le MPDR - PMDR, mouvement responsable, à l'écoute du peuple dans son ensemble, très attaché à l'honneur et la fidélité de nos forces de toutes les catégories, vous exhorte à encourager à leur juste valeur, ce genre de réussite, de même que nous tenons en tout chose, à un respect scrupuleux de la déontologie, du respect des consignes, des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le MPDR - PMDR, déclare en effet, que la mise hors d'état de nuire de ces bandits, est de nature à souder les populations autour de leurs forces de sécurité, à leur redonner confiance en l'Etat de droit, et à rehausser leur amour pour la patrie.