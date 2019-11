Cameroun: Uba Cameroon inaugure son agence de Bonamoussadi

La nouvelle agence a officiellement ouvert ses portes ce 8 novembre 2019. La cérémonie était présidée par le sous-préfet de Douala 5ème, aux côtés de Dominique Mahend et Marguerite Atanga, respectivement Directeur général et Directeur général adjoint de Uba Cameroon.

Dominique Mahend l'avait annoncé le 30 novembre 2018. Le Directeur général de Uba Cameroon (United bank for Africa) procédait à l'inauguration lors de la 16ème agence Uba de Bonaberi, dans l'Arrondissement de Douala 4ème. La 17ème agence du réseau de la banque panafricaine est désormais opérationnelle. La deuxième dans l'Arrondissement de Douala 5, et la 8ème représentation dans la ville de Douala.

Marguerite Fonkwe Atanga, la Directrice générale adjoint de Uba Cameroon, s'adressant au nom de Dominique Mahend, justifie l'ouverture de l'agence de Bonamoussadi par «de profondes mutations intervenues dans le tissu économique et social de Douala 5ème». Ce en une décennie seulement.

Douala 5 ème dispose désormais de grandes et petites entreprises créatrices de nombreux emplois, d'une population variée estimée à plus de 5000 personnes. L'ouverture de l'agence Uba de Bonamoussadi s'explique également par le souci de proximité de la banque auprès de ses clients et potentiels clients. La représentante du sous-préfet de Douala 5ème, au nom des pouvoirs publics, a insisté sur le caractère social des services de la banque panafricaine: «la recherche du profit ne doit pas se faire au détriment du service et des clients par des frais bancaires prohibitifs. Les coûts des opérations doivent être réduits». Elle a par ailleurs instruit la nouvelle équipe de l'agence de Bonamoussadi, «qualité de service, célérité, accueil et sensibilisation des clients sur les Ntics etc...».

Occasion pour Marguerite Atanga d'égrener le large éventail des services et actions posées par Uba Cameroon: «contribution au financement des grands projets de l'Etat du Cameroun ainsi que des sociétés multinationales et autres, engagement à financer les entreprises locales en particulier les PME représentant plus de 80% du tissu économique, forte participation à l'inclusion financière, voire à l'augmentation du taux de bancarisation de nos populations, en facilitant l'ouverture d'un compte bancaire dont le dépôt initial exigé est de 1 000 FCFA seulement, solutions de banques digitales innovantes telles que Magic Banking, Leo, accent sir la Responsabilité sociétale au travers de plusieurs initiatives déployées dans les écoles, les hôpitaux, les orphelinats etc...». Dominique Mahend ne manquera pas à son tour de rassurer la représentante de l'Etat: «notre banque restera un modèle. Uba veut davantage se rapprocher des populations et respecter ses valeurs d'esprit d'entreprise, l'excellence, l'efficacité, l'inclusion financière et la célérité de service».

Installé au Cameroun depuis décembre 2007, Uba dispose désormais de plus de 100.000 clients sur l'étendue du territoire national. Ceux de l'arrondissement de Douala 5ème pourront désormais, avec l'ouverture de la seconde agence de Bonamoussadi, bénéficier des multiples services offerts par cette banque (Mobile banking, U-direct, E-statement, E-alert etc... ). Située à l'entrée du plus vaste arrondissement du Département du Wouri, l'agence Uba de Bonamoussadi est dirigée par Mathurin Voundi. Elle dispose de deux etages, d'une dizaine de bureaux et d'un service de distributeurs automatiques de billets rapide et sécurisé.