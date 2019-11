Cameroun: Brice TCHAKOUNTE « La FIYAO est l'événement qui met en avant la jeunesse entreprenante »

interview

La FIYAO 2019 annonce un Talk avec la jeunesse entreprenante le vendredi 15 Novembre 2019 au siège de la Startup Academy- Yaoundé. Le promoteur en donne les contours.

FIYAO 2019 c'est dans moins d'un mois, les préparatifs se passent bien ?

Je dirai que nous sommes exactement dans les délais ou il faut organiser l'événement. C'est-à-dire que c'est maintenant qu'il faut réunir tous les éléments pour faire vivre aux participants confirmés et potentiels participants des moments inoubliables du 3 au 14 Décembre. Nous y travaillons et le résultat sera au bout du compte.

Vous offrez gratuitement des stands aux jeunes entrepreneurs et promoteurs culturels, comment ça se passe ? La jeunesse sera-t-elle au rendez-vous ?

La FIYAO est l'événement qui met en avant la jeunesse entreprenante. Ce sont les jeunes qui l'organisent, avec les jeunes, et pour les jeunes. Dont les premiers participants et les premiers bénéficiaires ce sont les jeunes. Elle mobilisera également certaines entreprises qui veulent participer parce que leur cible sera sur le site de l'événement. 75% des entreprises camerounaise ont pour cible une population dont la tranche d'âge varie entre 15 et 45 ans, c'est la jeunesse, et des dizaines de milliers seront sur le site de l'événement.

C'est encore possible de réserver un espace à ce jour ?

savez au Cameroun, la dernière minute est une seconde nature. Dont oui c'est possible, mais il va s'en dire qu'il y'a plus assez d'espace. Car le faite que nous offrons gratuitement des espaces aux jeunes à créer une affluence plutôt positive, et tout le monde se bats pour avoir un espace. Le plutôt sera le mieux pour les retardataires, qu'ils prennent attache avec nous aux 694 324 202 / 674 150 148 ou sur Whatsapp au 656 802 030 pour la mise en vitrine de leur structure.

De mise en vitrine, une publication sur votre page Facebook annonce un Talk. C'est quand et à quoi s'attendre ce jour ?

Je donnerai une conférence le 15 Novembre dès 14H au siège de la Startup Académy Yaoundé. Le thème portera sur la visibilité des entreprises. Elle tient également lieu d'un point de presse parce que je jalonnerai au cours de ce Talk, les grandes lignes que je pourrais abordés lors d'une conférenceau sujet de la Foire Internationale de Yaoundé.

On parlera des actualités de la FIYAO, ses objectifs, sa cible, et surtout comment accroître sa visibilité en participant à ce type d'événement. Nombreux ne participent pas aux salons et Foires parce qu'ils ne savent pas l'importance de ces événements. Je leur dirai comment doubler, voir tripler son chiffre d'affaire en participant à une Foire.

Il est important de donné aux jeunes entrepreneurs les éléments nécessaires qui leur permettront de rehausser l'image de leur structure, d'accroître leur chiffres d'affaires et d'avoir un carnet d'adresse bien fournir. Je donne à ceux - ci un rendez-vous le 15 Novembre dès 14H.

La participation est libre et gratuite. Et pour y prendre part, vous prenez attache avec les numéros 656 054 625 / 653 216 620 pour amples informations.