Angola: La population de Songo bénéficie de nouveaux projets sociaux

Uíge (Angola) — Un pont et un poste de santé ont été mis à la disposition de la population de la commune de Denga et du village de Quissalamba, dans la municipalité de Songo (province d'Uíge), dans le cadre des commémorations du 44e de l'anniversaire de l'indépendance nationale, célébré le 11 novembre.

Les deux infrastructures sociales, inaugurées par le gouverneur de la province, Pinda Simão, ont été construites par l'Administration Municipale de Songo, dans le cadre du programme de lutte contre la faim et la pauvreté.

Le pont sur la rivière Ntalanje avec la capacité de supporter 30 tonnes, possède quatre mètres de largeur et 12 mètres de longueur, et se localise dans la commune de Denga, à 22 kilomètres du siège municipal de Songo. Les travaux de construction ont duré quatre mois aux coûts de plus de 13 millions de kwanzas.

A son tour, le poste de santé du village Quissalamba, qui a coûté 14 millions de kwanzas, comprend une salle d'hospitalisation avec huit lits, une salle de consultation, une pharmacie et une zone administrative, et va servir plus de 584 habitants résidents dans la localité.

A l'occasion, le gouverneur de la province d'Uíge, Pinda Simão, a assuré que le poste de santé réduirait la distance de la population locale à la recherche de services de la santé, tandis que le pont faciliterait la circulation des personnes et biens.

Le gouvernant a réaffirmé l'engagement de l'Exécutif à construire d'autres infrastructures sociales dans différentes localités de la province, afin d'améliorer les conditions de vie de la population.