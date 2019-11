Togo: Les forces démocratiques réunies autour de Mgr Kpodzro réclament la suspension du processus électoral unilatéral

communiqué de presse

Ils sont une vingtaine de partis politiques de l'opposition togolaise et d'organisations de la société civile togolaise qui depuis le 25 Octobre dernier ont multiplié les rencontres à l'initiative de Mgr Philippe Fanoko Kpodzro.

Au terme de ce cycle des rencontres, les forces démocratiques ont formulé entre autres revendications, "la suspension immédiate du processus électoral unilatéral en cours afin de permettre des discussions entre les parties prenantes pour un processus consensuel".

De même, elles " sollicitent solennellement l'appui des partenaires du Togo aux revendications légitimes de la plateforme et lancent un appel patriotique à toutes les populations togolaises de l'intérieur et de l'extérieur afin qu'elles apportent leur soutien à ce vaste mouvement citoyen pour la réalisation de l'alternance au Togo en 2020".

Voici l'intégralité du communiqué qui siffle la fin de ces rencontres entre l'Archevêque Emérite de Lomé et les forces démocratiques...

A l'initiative de Son Excellence Monseigneur Philippe Fanoko KPODZRO, Archevêque Emérite de Lomé, les Forces Démocratiques du Togo, regroupant les partis politiques et organisations de la société civile dont la liste est en en tête du présent communiqué, se sont réunis les vendredis 25 octobre, 1er, 8 et 12 novembre 2019, pour mener une réflexion commune sur les conditions de transparence et d'équité du processus électoral dans la perspective de l'élection présidentielle de 2020 au Togo.

A l'issue des travaux, les Forces Démocratiques ont adopté une plateforme revendicative commune sous forme de préoccupations concrètes à mettre en œuvre dans le cadre d'un dialogue républicain entre le Pouvoir et les Forces Démocratiques en vue de créer les conditions d'un scrutin présidentiel transparent et crédible organisé dans un climat sociopolitique apaisé.

La plateforme revendicative des Forces Démocratiques pour la prochaine élection présidentielle préconise entre autres mesures :

Un réaménagement de la CENI et de ses démembrements en vue d'une meilleure représentation du paysage politique national conformément à l'esprit de l'APG

La mise en place d'un démembrement de la CENI au niveau de chaque commune conformément à l'esprit de la loi sur la Décentralisation et du Code électoral

L'obligation pour la CENI et ses démembrements de collaborer étroitement avec tous les acteurs politiques dans la conduite du processus électoral

La recomposition de la Cour Constitutionnelle conformément aux recommandations de la CEDEAO

L'audit de l'ensemble du processus électoral et la certification des résultats avant leur publication par une structure compétente de l'ONU en vue leur conformité aux normes internationales et la prise en compte des recommandations des missions d'observation électorales au titre des élections présidentielles de 2005, 2010 et 2015

Le déploiement en nombre suffisant, d'observateurs électoraux nationaux et internationaux dès le début du processus électoral

Un recensement des électeurs commune par commune en vue de la constitution des listes préfectorales et nationales conformément à l'article 47 du Code électoral

La possibilité pour tout Togolais de la Diaspora de s'inscrire sur la liste électorale de son pays de résidence sur présentation d'une pièce d'identité togolaise en cours de validité et d'un justificatif de domicile dans le pays d'accueil.

La modification du Code électoral afin d'y intégrer la notion de biométrie intégrale pour la constitution des fichiers électoraux et l'identification formelle des électeurs

Un accès équitable de tous les acteurs aux médias d'Etat avant, pendant et après la campagne électorale

Une application stricte des sanctions prévues par la loi en cas d'infraction aux dispositions du Code électoral

Le renforcement du système de sécurisation et d'authentification des bulletins de vote par leur signature dans les BV, afin de lutter plus efficacement contre l'utilisation des bulletins pré-votés

L'utilisation des données biométriques en vue d'une identification formelle de l'électeur le jour du vote

La suppression du vote par anticipation des membres des Forces de Défense et de Sécurité

L'obligation pour la CENI et les présidents des bureaux de vote de délivrer des copies signées des procès-verbaux à tous les membres des bureaux de vote ainsi qu'à tous les délégués des candidats.

La publication des résultats bureau de vote par bureau de vote, commune par commune, CELI par CELI.

Outre ces mesures liées aux conditions de transparence et d'équité du processus, les Forces Démocratiques ont également inscrit dans leur plateforme revendicative :

La relecture de la loi sur les manifestations publiques

La libération sans condition et sans exception, de tous les détenus politiques, la fin du harcèlement exercé sur les responsables et les militants des partis politiques, ainsi que l'arrêt des entraves aux réunions et manifestations politiques même dans les lieux privés.

Au cours des travaux les forces démocratiques ont écouté les révélations graves de M. Mohamed LOUM, principal témoin à charge du pouvoir sur l'affaire des incendies des marchés d'Adawlato (Lomé) et de Kara. Une cellule de crise a été mise en place pour obtenir que la lumière soit faite sur cette affaire qui implique les responsables au plus haut niveau de l'Etat.

Les forces démocratiques ont pris le ferme engagement de défendre leur plateforme revendicative en vue de sa prise en compte par les autorités togolaises de façon à garantir un climat de paix dans notre pays au lendemain de l'élection présidentielle.

Elles demandent en conséquence la suspension immédiate du processus électoral unilatéral en cours afin de permettre des discussions entre les parties prenantes pour un processus consensuel.

Les Forces Démocratiques sollicitent solennellement l'appui des partenaires du Togo aux revendications légitimes de la plateforme et lancent un appel patriotique à toutes les populations togolaises de l'intérieur et de l'extérieur afin qu'elles apportent leur soutien à ce vaste mouvement citoyen pour la réalisation de l'alternance au Togo en 2020.

Fait à Lomé le 12 novembre 2019