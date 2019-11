Cote d'Ivoire: Gymnase de l'Injs - Un décor féérique pour le lancement d'une nouvelle marque

Le Gymnase de l'Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS) de Marcory a été totalement transformé avec un somptueux Branding forçant l'admiration depuis la hauteur du Pont HKB.

Un décor féerique rouge a été déployé sur le lieu, en cette fin du mois d'octobre, afin de plonger les convives dans l'environnement de la marque.

Ambiance night-club, prestations des meilleurs Disc-Jockey de la place ont permis de tenir le public en haleine et le faire vibrer au rythme des dernières sonorités du moment.

Il est 22 H 00, lorsque deux (02) porteurs, vêtus de smoking taillés sur mesure font leur entrée dans la salle, portant sur les épaules, la marque de bière premium la plus vendue au monde : Budweiser, The King of Beers. Le rituel de révélation achevé, place au partage et à la dégustation !

Nos prestigieux ont pu apprécier le goût onctueux de la Budweiser, et s'en délecter tout le long de la soirée.

Le clou de cette soirée de lancement a été la prestation de la star nigériane Runtown venu spécialement pour l'occasion communier avec la cible de la marque, qui reprenait en chœur l'ensemble des titres de l'artiste.

Notons que Budweiser est la marque la plus valorisée dans le monde selon Brandz, et est disponible sur les 05 continents au monde, avec son même goût onctueux. Budweiser est brassée pendant 30 jours, soit deux (2) fois plus longtemps que toute autre marque de bière, spécificité qui lui donne un goût plus onctueux. La marque est née aux Usa en 1876 et est à date disponible dans 86 pays.

A noter que la Côte d'Ivoire, représente le 1er pays d'Afrique francophone à la commercialiser.