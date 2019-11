Burkina Faso: 85e anniversaire du Dr Elliot - «Nous gardons espoir de le revoir sain et sauf»

Kenneth Elliot s'est installé depuis 1972 dans la localité de Djibo où il officiant en tant que chirurgien et responsable de la clinique qu'il a fondée. Avec sa femme, il s'était engagé dans les actions humanitaires.

Son enlèvement avait profondément choqué les populations bénéficiant des services du couple Elliot. Ceux-ci, ont manifestement exprimé leur désarroi, à travers des marches et autres prières.

En ce jour de son anniversaire, nous vous proposons le message diffusé par la page Facebook, « Djibo soutient Dr. Ken Elliot », groupe qui milite pour la libération du médecin.

Fasozine lui rend également hommage. Sur notre site www.fasozine.com, nous avons dédié un espace permanent à ce médecin afin qu'il ne soit pas oublié.

« Dr Elliott a 85 ans aujourd'hui, 12 Novembre 2019, et totalise désormais 1397 jours de captivité soit 3 ans, 9 mois et 28 jours loin des siens et de ses patients!

Ça fait 1397 jours que Dr Elliott a été kidnappé alors qu'il se donnait entièrement pour les populations les plus pauvres dans son hôpital à Djibo, sans distinction de croyances religieuses et d'appartenance ethnique.

1397 jours!!! Ça représente également le nombre de jours depuis que le Burkina Faso est entrée dans la spirale de la violence, à travers les attaques tout azimuts grossissant le nombre de veuves (veufs), orphelin(e)s et les personnes déplacées/réfugiées.

1397 jours !!! Ça représente également le nombre de jours depuis que Djibo, autrefois paisible, chaleureux et accueillant, plonge peu à peu dans le rouge, rouge du sang des innocents et zone rouge pour toutes/tous où les seuls bruits sont désormais ceux des pleurs des familles et le crépitement incessant des armes!

Malgré tout, nous gardons espoir de revoir Dr. Elliott sain et sauf, et que la Paix revienne enfin!

En cette journée spéciale, nous sollicitons à toutes/tous prières, témoignages et soutien pour :

- Dr. Elliott et à toute sa famille afin que Dr. nous revienne sain et sauf;

- Toute la population du Burkina Faso, plus particulièrement à celle de Djibo pour que s'éteignent à jamais ces armes et que la Paix revienne!»