Cote d'Ivoire: Promotion économique de femmes - Me Christiane Bitty-Kouyaté invite jeunes et femmes à s'approprier l'article 18 du Code des impôts

« Se servir de la fiscalité pour participer à la promotion économique des femmes ». C'est le thème de la conférence de presse animée par Me Christiane Bitty-Kouyaté, présidente de la Plateforme des femmes pour gagner (Pfg). C'était le 9 novembre 2019, en marge de l'Assemblée générale ordinaire de ladite plateforme.

Me Bitty-Kouyaté a expliqué à son auditoire qu'il existe des dispositions du code général des impôts incitatifs à la promotion économique de la femme.

Evoquant l'article 18 du Code général des impôts, elle a soutenu que cette disposition constitue une « opportunité pour qu'enfin de manière autonome la femme puisse participer au développement de son pays sans compter toujours sur l'aide d'autrui, l'aide de l'Etat ».

Pour elle, il faut que les femmes se prennent en charge. Et l'article 18 du Code général des impôts, dira-t-elle aide les femmes à « prendre conscience de la possibilité qui nous est laissée et d'arriver par nous-mêmes, par nos démarches, par notre ténacité à bénéficier d'aide en vue d'augmenter nos revenus ».

En Côte d'Ivoire, a-t-elle relevé, cette disposition fiscale autorise les entreprises à déduire de leur chiffre d'affaires, les dons et libéralités qui seront faits aux organisations féminines et de jeunes. Et ce, en vue de mener des activités génératrices de revenus et parvenir à leur autonomisation.

L'article 18, dans son aliné G stipule : « Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges. Celles-ci comprennent les dons et libéralités consentis aux associations de jeunes et de femmes pour les aider à initier ou à développer une activité lucrative.

La valeur des dons et libéralités consentis est déductible dans la double limite de 2,5% du chiffre d'affaire et de 200 millions de francs CFA par an ».

Pour toutes ces raisons, Me Christiane Bitty-Kouyaté invité les Organisations de la société civile (Osc) de femme et de jeunes à s'approprier l'article 18 du Code des impôts.

A noter que les actions de la Plateforme des femmes pour gagner s'articulent, entre autres, autour de l'autonomisation la femme, la cohésion sociale, la paix et la participation politique des femmes.