Cote d'Ivoire: Les 55 ans de Fraternité Matin - Sous le haut patronage du Président Alassane Ouattara

Le 9 décembre prochain, Fraternité Matin aura 55 ans. Les festivités commémoratives de cet anniversaire sont placées sous le haut patronage du Président de la République, Alassane Ouattara, et se dérouleront en sa présence.

C'est l'information donnée ce jour par le patron du premier groupe de presse de Côte d'Ivoire et de la sous-région, le Dr Venance Konan. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a, quant à lui, accordé son parrainage.

Les célébrations auront un double volet festif et intellectuel. Elles débutent le 9 décembre par une cérémonie inaugurale au siège de l'entreprise.

Celle-ci sera marquée par des discours de personnalités, une cérémonie de décoration de travailleurs, l'ouverture de l'exposition photos, et un déjeuner géant qui regroupera les invités et le personnel de Fraternité Matin au grand complet.

Des journées portes ouvertes permettront, ensuite, au public de découvrir l'entreprise et ses différentes productions, et de se familiariser avec les plumes du groupe de presse.

L'autre grand temps fort des célébrations, ce sera sans conteste le Forum international organisé par Fraternité Matin, conjointement avec le Groupement des éditeurs de presse publique d'Afrique de l'Ouest (Geppao) et le Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC), les 19 et 20 décembre.

« Entre replis identitaires et panafricanisme, quelles perspectives pour la Zone de libre-échange continentale ? »

Tel est le thème de ce forum qui rassemblera au siège du Cesec à Abidjan, plusieurs personnalités et intellectuels africains de premier plan qui viendront débattre des stratégies à mettre en œuvre pour faire aboutir ce grand projet continental censé accroître les échanges commerciaux intra-africains et par ricochet les opportunités de croissance et de développement socio-économique des pays.

Les festivités s'achèveront en beauté par un dîner-gala red carpet à l'hôtel Sofitel Ivoire d'Abidjan, qui sera marqué notamment par un défilé de mode inédit retraçant 55 ans de mode en Côte d'Ivoire, avec des stylistes de renom, un spectacle musical original revisitant le vaste répertoire de la musique ivoirienne et d'ailleurs des remises d'Awards à des annonceurs, partenaires, et personnalités marquantes.

Tombola avec des lots surprises, fresque historique plongeant dans un demi-siècle d'histoire de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et du reste du monde ponctueront cette soirée que le comité d'organisation présidé par le Directeur général, Venance Konan, veut inoubliable.

Le lendemain, un concert musical au stade de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, avec des artistes du moment, offrira aux jeunes, des moments de retrouvailles et de communion avec leurs idoles, certes, mais aussi avec Fraternité Matin, le quotidien de tous les Ivoiriens.