Madagascar: Concert - Manankasy continue son périple musical

Le groupe Manankasy livrera un concert à Tuléar au Vakok' Art le 15 novembre et à l'Alliance française d'Ambositra le 18 novembre.

Manankasy est un groupe sorti d'un événement culturel dénommé " Regards croisés sur Tamatave ", q un projet du lycée français et de l'Alliance française de Toamasina. Après la première représentation du spectacle, l'Alliance française de Toamasina y a cru et soutenu le collectif en tant que producteur de Manankasy. Composé de cinq personnes dont un slameur- animateur Geraldo Vondro une slameuse- danseuse Makwa Joma , un chanteur et percussionniste Fabrice Mora et un choriste Willy Randriamanalina, ainsi qu'un guitariste- chanteur Noudou Ghyslain, le groupe a su mélanger le slam, la musique et la danse.

Créé en mars 2018, Manankasy est un collectif réunissant des jeunes passionnés de slam et de la musique orientale de la Grande Ile. Manankasy signifie « ce qui est sacré ». Après plusieurs spectacles qu'ils ont effectués à l'Alliance française de Toamasina, ils ont également participé à la grande scène de la fête de la Musique 2018 à Toamasina ensuite, en 2019 à Sambava. Depuis sa création, Makwa Joma et ses compères effectuent des périples musicaux. D'Antsirabe à Diégo-Suarez, le groupe Manankasy fait découvrir au public son originalité, dont la fusion de la musique traditionnelle et le style moderne. Les membres du groupe sont loin d'être « bling bling »... Seuls leur esprit et leur foi leur permettent d'avancer. La modestie est toujours le mot préféré du groupe Manankasy.