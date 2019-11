Madagascar: Divertissement - Succès des télénovelas auprès des Malgaches

Aujourd'hui, force est de constater que le nombre de séries tv latino-américaines, coréennes ou philippines diffusées sur les chaînes de télévision malgaches ne cesse de monter en flèche.

Depuis la fin des années 90, ces séries (Marimar, Luz Clarita ou Le Coupable) ont commencé à envahir les petits écrans y compris la chaîne nationale. Suivis par plusieurs foyers, les directeurs des télévisions se sont vite rendu compte du potentiel de ces nouveaux programmes TV à Madagascar. Ce qui pourrait expliquer le fait qu'elles sont toujours autant suivies vingt ans après. Mais qu'est ce qui explique l'engouement autour de ces séries tv étrangères ?

Accessibles. Le fond de l'histoire est pratiquement le même pour chacune de ces séries TV. « C'est toujours l'histoire d'un jeune homme ou d'une jeune femme issue d'une famille pauvre qui prend conscience qu'elle vient d'un milieu plus aisé après avoir croisé le chemin de son âme sœur » d'après une jeune fille qui ne regarde plus ce type de programme aujourd'hui. Il est vrai que pour la majorité de ces films, l'histoire tourne souvent autour d'un conflit de castes sociales. Et au niveau écriture et script, c'est souvent très accessible et explicite pour le grand public selon l'avis de quelques téléspectateurs. « Toutefois, les textes très simples figurent parmi les raisons qui expliquent le succès de ces séries car un plus grand nombre sont aptes à comprendre l'histoire » a supposé Fanorotiana, adepte de ces séries et accros à la télévision.

Proximité culturelle ou intellectuelle. On peut aussi se demander s'il n'y a pas une sorte de proximité culturelle ou intellectuelle qui fait que ces séries fonctionnent si bien à Madagascar. En effet, une couche de la population peut s'identifier et connaître la vie ailleurs à travers ces séries selon l'expert en culture que nous avons interrogé. « Ces films touchent plus les ménages modestes que d'autres » a-t-il dit en ajoutant que le romantisme et l'injustice sociale dans ces films font que beaucoup peuvent s'identifier à travers.

En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'une partie des Malgaches apprécient ces séries TV dites Télénovelas, et les télévisions le savent pour en proposer davantage sur leurs chaînes respectives.