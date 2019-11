Cote d'Ivoire: Journée mondiale de la pneumonie - Le pays s'active à venir à bout de la 2ème cause de mortalité infantile

A l'instar des autres pays du monde, la Côte d'Ivoire a célébré, le mardi 12 novembre 2019, à l'hôtel la Rose blanche à Angré 7e tranche, la journée mondiale de la pneumonie autour du thème « quels sont les plans de lutte contre la pneumonie en Côte d'Ivoire ? »

La journée a été organisée par l'Ong association graine d'Ivoire et santé (Agis) avec l'appui du ministère de la santé et de l'hygiène publique à travers le programme national de santé de la mère et de l'enfant (Pnsme) en collaboration avec la société ivoirienne de pédiatrie (sip).

Échanges, débats, conférence ont meublé ladite journée qui avait pour objectif selon, Sylla Aboubakar, président de l'Ong agis, la sensibilisation des populations à un véritable problème de santé publique.

« La journée vise à sensibiliser la population sur la pneumonie, promouvoir la santé de l'enfant de moins de 5 ans, l'adolescente, la femme et de la mère, au sein de la communauté et renforcer les capacités des acteurs de la lutte contre la pneumonie sur les nouvelles avancées dans le monde. », a-t-il expliqué.

A l'occasion, Dr Kacou Yves Raoul du programme national de la santé de la mère et de l'enfant (pnsme) a présenté la situation: « L'Oms et l'Unicef sont unanimes à dire que la pneumonie est la première cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans dans le monde.

Cette affection cause 1,8 million de décès d'enfants de cette tranche d'âge, dont plus de 98% dans 68 pays en développement ».

Et d'ajouter : « En Côte d'Ivoire, malgré les nombreux efforts fournis, la mortalité infanto-juvénile, fait 96 décès pour 1000 naissances vivantes. La pneumonie est la 2e cause de mortalité après le paludisme », a-t-il déploré.

A l'en croire, selon le rapport annuel sur la situation sanitaire (Rass) de 2017, l'incidence national due aux infections respiratoires aigües (ira) est de 187 sur 1000 cas. Poursuivant, il a exhorté les populations à la pratique d'hygiène, ainsi qu'aux foyers améliorés, l'une des méthodes pour remédier au fléau.

Initiée par l'OMS depuis 2009, la journée mondiale de la pneumonie est célébrée chaque année le 12 novembre. Elle est à sa 10e édition. L'Ong agis est l'une des acteurs à lutter contre cette épidémie hors de nos frontières.