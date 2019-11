Afrique: Africa web festival - La 6è édition du rendez-vous annuel des technologies de l'information lancée à Abidjan

La sixième édition du concours Africa web festival va se dérouler à Abidjan du 21 au 23 novembre 2019, au palais de la culture de Treichville autour du thème : « Accélérer la numérisation de l'Afrique ».

Le lancement de cette édition qui veut mettre en avant des solutions innovantes et/ou technologiques qui numérisent durablement et profondément l'Afrique, a eu lieu le mardi 12 novembre 2019, au palais de la culture à Treichville.

C'est la promotrice du dit festival, Mariam Sy Diawara accompagnée de quelques membres de son équipe dont Boni Assié Jean-Baptiste, jury du festival, par ailleurs formateur au métier du cinéma, qui a procédé au lancement de ce rendez-vous annuel des professionnels et créateurs du web et du numérique.

Selon elle, organisé depuis 6 années consécutives, Africa web Festival a su fédérer des acteurs de qualité qui chaque année s'impliquent un peu plus dans la sensibilisation, la formation et l'information à l'usage des tic.

« Cette lucarne aidera une fois de plus à impulser la sensibilisation, la communication autour des moyens et les innovations technologiques incontournables dans l'accélération de la numérisation », a -telle expliqué.

Et de décliner les objectifs de ce festival qui a l'en croire, veut entre autres, bâtir une Afrique connectée autour des valeurs de partage et de mentorat de la jeunesse ; créer et développer un écosystème d'innovation, du numérique et de l'entrepreneuriat ; sensibiliser, former, informer et fédérer les jeunes à l'entrepreneuriat.

Conférences, ateliers, hackthon, rencontres B2B, champis des tic concours vidéos, concours innovations technologiques awf formation et campus awf sont des activités au programme. A l'en croire, plus de 7500 visiteurs sont attendus pendant les trois jours avec plus de 20.000 internautes.