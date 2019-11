Angola: Le pays enregistre une réduction des importations

Luanda — Le pays vit actuellement une réduction des importations, ayant enregistré au premier trimestre de cette année une baisse d'environ 50% des importations, a déclaré mardi à Luanda le secrétaire d'Etat à l'Economie Sergio Santos.

Selon Sérgio Santos, les importations ont fortement chuté au deuxième trimestre, ce qui a entraîné une augmentation de la production nationale et une forte pression du marché pour augmenter la production nationale.

S'adressant à la presse, en marge du Projet de formation et de qualification des ressources humaines dans le cadre du Programme d'appui à la production, diversification des exportations et à la substitution aux importations (PRODESI), Sérgio Santos a souligné que le moment présent projette la production actuelle, car, avec la pénurie de devises, il est difficile d'obtenir des ressources en devises pour importer.

À son avis, avec la correction des prix du marché, il sera plus difficile d'importer à moindre

La secrétaire d'État a souligné les efforts déployés par l'Exécutif dans le domaine des infrastructures, des routes secondaires et tertiaires, ainsi que du Programme intégré d'intervention municipale (PIIM) en tant que projet concret visant à réduire la précarité des routes tertiaires et secondaires.

Il a dit qu'une fois créé l'espace pour la production nationale, un flux de soutien pour les entrepreneurs, des infrastructures améliorées, il t aurait un approvisionnement croissant de la production nationale.

Il a souligné le fait que l'offre de produits d'origine nationale, tels que le poulet, le maïs et la pomme de terre, était plus normale à l'intérieur du pays, bien qu'il existe des informations sur les pertes de certains produits après la récolte, démontrant que la production nationale augmentait.

«Nous ne sommes pas encore au niveau souhaité, car cette augmentation de la production se fera de façon accentuée. Mais nous avons pu identifier une tendance à l'augmentation de la production en Angola », a-t-il ajouté.

Il a indiqué qu'il était nécessaire de consulter les données des autres trimestres, mais que l'Angola assistait à une réduction des importations, principalement des importations de biens du panier de la ménagère. Le responsable a déploré que l'Angola continue d'importer du sel alors qu'il est capable d'en produire en quantité et en qualité. «Nous importons toujours d'autres produits d'origine nationale, tels que le manioc, mais nous importons toujours de la farine, de la farine de manioc, du maïs, ce qui n'est pas justifié, car nous avons la capacité de broyage, l'eau, la terre et la disponibilité d'un travail suffisant pour produire au niveau interne ». L'Exécutif cherche à donner plus d'espace à la production nationale, car pendant longtemps, c'était moins cher à importer et aujourd'hui, ce n'est pas la réalité.

Selon Sérgio Santos, la réalité du taux de change est plus réelle et rétablit les déséquilibres qui existaient auparavant en ce qui concerne le prix de la production nationale et le prix des produits importés.

Selon lui, il est nécessaire d'organiser la chaîne de production, qui n'était pas organisée auparavant, car les circuits d'écoulement, de conservation et de transformation post-récolte n'étaient pas mis en place, "parce que la production nationale faisait difficilement concurrence aux aux importations, maintenant que cela appartient à des hommes d'affaires, il y a maintenant la possibilité de fonctionner en tant que négociants ruraux, qui peuvent aller chercher les produits fabriqués sur le terrain et les transformer".