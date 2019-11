Angola: Un ministre du pays défend des relations transparentes

Jinhua, Chine — Le ministre angolais du Commerce, Joffre Van-Dúnem Júnior, a défendu lundi (11) dans la ville chinoise de Jinhua, dans la province du Zhejiang, une relation sincère, transparente et respectueuse dans la coopération entre la Chine et l'Afrique.

Selon le ministre, la relation sincère, transparente et respectueuse doit être la base d'une coopération mutuellement bénéfique, permettant à la Chine de maintenir sa croissance économique et à l'Afrique de mettre fin à la pauvreté et aux inégalités.

Le gouvernant angolais intervenait à l'ouverture de la «Semaine des échanges culturels et de la coopération économique et commerciale et du Forum des relations économiques et commerciales sino-africaines», une cérémonie à laquelle ont assisté plus de 500 personnes, dont des hommes d'affaires, des hommes politiques, des universitaires et des étudiants.

La «Semaine des échanges culturels et de la coopération économique et commerciale et le Forum des relations économiques et commerciales sino-africaines» qui se déroule du 10 au 14 novembre, fait suite à la Foire internationale des importations et des exportations de la Chine (Expo-Shanghai), à laquelle l'Angola a participé avec une délégation d'environ 120 personnes, dont des membres de l'Exécutif, des hommes d'affaires et des hommes de culture.