Angola: Le Président égyptien félicite le pays pour la Journée de l'indépendance

Luanda — Le Président égyptien Abdel-Fattah El-Sisi a félicité son homologue angolais, João Lourenço, le gouvernement et le peuple angolais, à l'occasion de la commémoration du 44e anniversaire de l'indépendance nationale, célébrée lundi (11).

Ces félicitations ont été transmises par Hassan Zaatar, envoyé spécial du Président égyptien, qui s'est rendu dans les locaux de l'ambassade angolaise au Caire, où il s'est entretenu avec l'ambassadeur angolais dans ce pays, Nelson Cosme.

À l'occasion, le diplomate angolais et son interlocuteur ont passé en revue l'état actuel des relations d'amitié et de coopération et ont réaffirmé leur intérêt pour le renforcement des liens existants entre les deux pays.

Les deux personnalités ont également abordé les perspectives de coopération bilatérale entre l'Angola et l'Égypte, où se démarque la diplomatie économique de l'Angola et sa participation au Forum pour l'investissement pour l'Afrique 2019, qui se tiendra au Caire les 22 et 23 novembre, au Caire.