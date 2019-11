Cote d'Ivoire: Responsabilisation politique des jeunes - L'adhésion massive les partis politiques suscite beaucoup d'espoir

Dans le souci d'accroître la participation politique des jeunes dans le processus électoral, le Forum de la société civile de l'Afrique de l'Ouest-section Côte d'Ivoire (Foscao-ci) a lancé en septembre 2019, une campagne de plaidoyer.

Cette campagne porte sur la signature de pétition par la jeunesse des partis politiques à la charte ivoirienne pour la responsabilisation politique des jeunes. C'est un projet financé par le Fonds des nations pour la démocratie (Fnud).

Une dizaine de partis politiques partis politiques qui ont déjà adhéré à ce projet, à savoir le Mouvement des Forces Avenir (MFA) ; le Cap Unir pour la Démocratie et le Développement (CAP-UDD) ; le Front Populaire Ivoirien (FPI) ; l'Union Démocratique et Citoyenne (UDCY) ; le Rassemblement pour la Paix, le Progrès et le Partage (RPP) ; le Parti Ivoirien des Travailleurs (PIT) ; le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire (RACI) ; la Nouvelle Côte d'Ivoire (NCI) et l'Union Pour la Côte d'Ivoire en signant cette Charte.

A travers un communiqué dont fratmat.info a reçu copie ce mardi 12 novembre 2019, le Foscao-ci se félicite de cette adhésion massive de des partis politiques et invitent les autres partis n'ayant pas encore signés la Charte à le faire d'autant.

Selon cette organisation « sa signature représente l'expression réelle de volonté des partis politiques de promouvoir la responsabilisation politique des jeunes qui sont la frange la plus importante et qui représentent l'avenir des partis politiques et de la Côte d'Ivoire.

« Par cette adhésion les partis politiques de Côte d'Ivoire enverront un signal fort à 77,7% de la jeunesse en quête de la redéfinition de leur rôle dans l'espace politique ivoirien pour une meilleure valorisation de leur engagement », affirme Drissa Soulama, le Coordinateur de FOSCAO Côte d'Ivoire.

Dans le cadre du projet de mobilisation des jeunes pour les élections de 2020 en Côte d'Ivoire, la charte ivoirienne pour la responsabilisation politique des jeunes a été adoptée après consultation des organisations de jeunesse et des directions de 15 partis politiques de Côte d'Ivoire.

Cette charte est soumise à la signature des différents partis politiques au cours d'une campagne de plaidoyer aux fins d'accroître la participation politique des jeunes de leurs partis, soit 30% .

A noter que qu'une pétition en ligne a été aussitôt lancée pour soutenir la campagne pour recueillir sur l'ensemble du territoire ivoirien le soutien des jeunes des partis politiques.