Cameroun/Cote d'Ivoire: Eliminatoires J.O de football féminin - Gare au piège ivoirien !

Le Cameroun affronte la Côte d'Ivoire cet après-midi à Yaoundé en match retour comptant pour le quatrième tour.

Devant leur public, les Lionnes indomptables ont la possibilité de se qualifier pour la suite des éliminatoires de football féminin des Jeux olympiques, Tokyo 2020. Cet après-midi au stade Omnisports de Yaoundé, elles affrontent la Côte d'Ivoire en match retour comptant pour le quatrième et avant-dernier tour desdits éliminatoires. Le compteur est à zéro, puisqu'au match aller samedi dernier à Abidjan, les deux équipes se sont séparées sur le score de parité de zéro but partout. A l'issue de cette rencontre, une seule sélection nationale poursuivra l'aventure. Avant l'affiche de cet après-midi, côté jardin, la guerre psychologique fait rage. Hier, la conférence de presse d'avant-match a été annulée. Au match aller, la Côte d'Ivoire avait également déprogrammé ce rendez-vous.

Sans oublier que les Lionnes indomptables ont finalement rallié le Cameroun dans la nuit de dimanche. Elles n'auront eu que la journée d'hier pour préparer cette rencontre décisive pour la suite de leur parcours dans ce tournoi qualificatif. Elles ont ainsi effectué une seule séance d'entraînement hier dans l'après-midi. Sur l'aire de jeu, les Lionnes indomptables doivent se donner les chances de trouver le chemin des buts adverses, sans en encaisser. Les filles d'Alain Djeumfa doivent éviter de vivre le cauchemar des Nigérianes, éliminées au troisième tour par les Ivoiriennes. Pour cela, discipline et concentration devraient être de mise.

Dans les rangs de la Côte d'Ivoire, on veut garder intactes les chances de qualification. Le mois dernier, à l'issue du match aller, les Ivoiriennes et les Nigérianes s'étaient séparées sur un score de parité. Quelques jours plus tard, c'est également un score de parité (1-1) qui avait sanctionné le match retour, offrant ainsi à la Côte d'Ivoire l'occasion de poursuivre l'aventure grâce au but marqué à l'extérieur. Le vainqueur de la double confrontation entre le Cameroun et le Nigeria jouera contre celui de l'affiche Kenya-Zambie au cinquième et dernier tour. Au match aller à Nairobi, le Kenya et la Zambie ont réalisé un match nul (2-2). Avantage à la Zambie grâce à ses deux buts marqués à l'extérieur.