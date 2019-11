Soudan: La ministre des AE reçoit une lettre du secrétaire d'État britannique

Khartoum — La ministre des Affaires étrangères, Asmaa Mohammed Abdullah a reçu un message écrit du ministre d'état au bureau des Affaires étrangères britannique relative à soutenir les efforts du Soudan pour établir la paix au Soudan du Sud. C'était lorsqu'elle a rencontré à son bureau mardi M. Irfan Siddique ambassadeur du Royaume-Uni au Soudan.

La réunion a également abordé les moyens de renforcer les relations entre les deux pays et de coordonner les positions du Soudan et du Royaume-Uni aux niveaux international et régional.

L'Ambassadeur de Grande-Bretagne a salué le rôle joué par le Soudan pour maintenir la sécurité et la stabilité dans son environnement régional et a exprimé le soutien du gouvernement britannique aux dirigeants soudanais.

Pour sa part, la ministre a remercié le gouvernement britannique pour son soutien au Soudan pendant la période de transition et a souligné ses efforts pour progresser dans l'amélioration des relations et leur transfert dans des horizons plus vastes.