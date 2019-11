Soudan: Madani s'adresse à l'atelier sur la politique nationale de qualité

Khartoum — - Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Madani Abas Madani adressera, jeudi la séance d'ouverture de l'atelier sur la politique nationale de la qualité organisée par le ministère de l'Industrie et du Commerce en coopération avec l'Organisation soudanaise de normalisation et de métrologie et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), et sous le parrainage du Premier ministre.

L'atelier vise à présenter la politique nationale de qualité et à formuler des recommandations qui contribuent au renforcement de l'infrastructure de qualité afin d'accélérer la croissance économique et d'accroître les exportations, de contribuer à la protection de l'environnement.

L'atelier comprend un certain nombre de ministres, le syndicat des Employeurs et Chambres de Commerce et d'Industrie et les parties compétents.

L'invitation à tous les médias et agences de presse.