Soudan: Le Premier ministre regagne le pays après une visite fructueuse à Bruxelles

Khartoum — Le Premier ministre Abdalla Hamdok et la délégation qui l'accompagne ont regagné le pays mardi soir après une visite de deux jours à Bruxelles à l'invitation de l'Union européenne (UE).

Dans une déclaration à la presse à l'aéroport de Khartoum, la ministre du Travail et du Développement social, Mme Lina Al-Sheikh a souligné que la visite s'inscrivait dans le contexte de l'ouverture du gouvernement de transition à l'UE indiquant que cette visite avait contribué à refléter l'image réel et beau du Soudan après la révolution de décembre.

Elle a évoqué l'engagement pris par l'UE d'aider le gouvernement de transition à surmonter les problèmes et les défis qui se posent à lui tout en ajoutant que la visite à Bruxelles avait ouvert la voie à la conférence des amis du Soudan, qui se tiendra à Khartoum le mois prochain.

Mme Lina a évoqué les réunions tenues à Bruxelles entre le Premier ministre et de hauts responsables de l'UE y compris le haut représentant de l'UE pour les affaires politiques et de sécurité et le secrétaire général du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, en plus de sa réunion avec la communauté soudanaise à Bruxelles et son allocution devant le Parlement européen pour faire le point sur les défis auxquels est confronté le gouvernement de transition.

La ministre du Travail et du Développement social a déclaré que l'UE avait montré une grande compréhension des exigences et des priorités de la période de transition et avait promis d'étendre son soutien au Soudan.