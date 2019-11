Soudan: L'Industrie - Travailler pour activer les accords signés avec les organisations

Khartoum — Le sous-secrétaire du ministère de l'Industrie et du Commerce, Mohammed Ali Abdullah a affirmé que son ministère était désireux d'activer les travaux, au cours de la prochaine phase, des accords signés avec un certain nombre d'organisations régionales et internationales telles que le COMESA, le Grande zone arabe de libre-échange et les relations bilatérales avec des pays amis et frères.

Au cours de sa présidence, la première réunion du Comité national pour Grande zone arabe de libre-échange (GAFTA), il a appelé à la mise en place de programmes d'action de 2020 visant à garantir au budget du ministère pour maximiser la valeur ajoutée des produits nationaux, de profiter de GAFTA et de développer et de promouvoir des relations économiques et commerciales commun avec les pays arabes.

Il a fait allusion que la GAFTA augmentait les chances d'exporter et d'ouvrir de nouveaux marchés pour les produits soudanais en raison de la réduction des restrictions douanières et non tarifaires ainsi que de l'amélioration de la qualité du produit national résultant d'une forte concurrence sur les marchés locaux, régionaux et internationaux.