Congo-Brazzaville: Formation qualifiante - Des séances d'éducation morale et civique au profit des jeunes de Talangaï 5

L'initiative est de la députée de la cinquième circonscription électorale du sixième arrondissement de Brazzaville, à travers le Club Claudia solution (C2S) en partenariat avec la Fédération pour la paix universelle (FPU).

Les séances d'éducation morale et civique, dont le lancement a eu lieu le 12 novembre, à la permanence de la députée située dans la rue Ndolo (Maman Mboualé), concernent les cinquante-six jeunes sans emploi qui bénéficient, depuis mai dernier, d'une formation qualifiante. Il s'agit notamment de quarante jeunes filles retenues en coiffure et esthétique ainsi que de seize en coupe et couture.

« L'éducation des jeunes est un processus, le Club Claudia solution s'est engagé dans cette aventure afin de créer l'équilibre de vie de nos enfants pour leur lendemain meilleur. Ces jeunes filles et garçons ici présents, qui pensaient avoir perdu l'espoir de leur avenir, l'ont retrouvé aujourd'hui grâce aux rêves d'une maman, l'honorable Claudia Sassou N'Guesso », a rappelé le député siégeant de Talangaï 5, Isidore Lenga.

En effet, les cinquante-six apprenantes sont placées dans deux centres de formation depuis le 6 mai et ce jusqu'au premier trimestre 2020. Une initiative saluée par les bénéficiaires dont certaines pensent qu'il s'agit d'une deuxième chance pour elles. « J'ai accepté cette formation parce qu'elle me permettra d'être autonome. Avoir un métier, c'est bien parce que cela me permettrait de prendre en charge ma famille et m'épargnera de la prostitution », a indiqué Verchie Mbila qui entend ouvrir son propre salon de coiffure à la fin de la formation.

En effet, le C2S s'est fixé deux objectifs fondamentaux : aider et accompagner les petits commerçants ; orienter et soutenir les jeunes sans emploi dans les formations qualifiantes. C'est ainsi que cette organisation non gouvernementale, qui finance depuis quelques années les activités de cinquante petits commerçants, a envoyé récemment trois étudiants finalistes en Chine pour une formation en agronomie.

S'agissant des séances d'éducation morale et civique, elles se dérouleront jusqu'à la fin de la formation afin de permettre aux bénéficiaires d'avoir une vie exemplaire dans la famille et le développement de leurs activités. La conférence inaugurale, développée par le leader national de la FPU, Norbert Moudiélé Moutsiati, a porté sur le thème « La famille est l'école de l'amour et de la paix ».