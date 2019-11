Algérie: Art Contemporain - 57 artistes à l'exposition "L'Internationale à l'Œuvre" à Carthage

Tunis — "L'Internationale à l'Œuvre" est une exposition d'art contemporain qui sera organisée dans le cadre de la 2ème édition des Journées d'Art Contemporain de Carthage (JACC), prévue du 16 au 22 novembre 2019 à la Cité de la Culture.

Cette manifestation annuelle qui sera placée sous le thème "L'art est à l'œuvre" est initiée par le ministère tunisien des Affaires Culturelles.

Au cours d'un point de presse, tenu mardi à Tunis, Sameh Beji, présidente de cette année a présenté les grandes lignes du festival. Cette édition 2019 verra la participation de 57 artistes issus de 20 pays dont 31 artistes sont des tunisiens.

Les œuvres de l'exposition internationale ont été sélectionnées par un jury national composé de trois membres indépendants dont un artiste, un galeriste et un critique d'art.

Cette édition devra rendre un hommage à 10 artistes dont le nom sera dévoilé ultérieurement.

Le festival se déroulera dans la Capitale et dans les gouvernorats de Kasserine et Tataouine afin de "décentraliser, démocratiser l'art et éliminer le sentiment d'exclusion des habitants des régions intérieures", indique la présidente de l'édition.

Voici la liste des participants par pays:

Algérie: Abdelhalim Kebieche, Mustapha Ghedjati, Fatima Chafaa et Salah Jamal

Allemagne: Bahaiden, Belarus et Askana Yeuda Kimenka Oman: Omar Moosa

Syrie: Yassouf Naser, Naaseen Agha et Line Deeb Koweït: Adel Al Khalaf

Soudan: Amna Elhassan

Qatar: Hanadi Al Darwich

Italie: Elena Randini

Libye: Aicha El Hawari, Shefa Salem El Baraasi, Mohamed Ben Lamin et Riadh Zbaida

Palestine: Mondher Youssef El Jawabeh et Bashar Alhroub Irak: Ali Ridha Said et Sattar Na'ama

Egypte: Marwa Yousri Zaki Atiaa, Khaled Zaki et Abdelwahab Emad

Maroc: Abdelghani Bibt

Tunisie: Majed Zalila, Boujemaa Belaifa, Mouna Jmal, Leila Rokbani, Hamza Chabbi, Ali Aissa, Ahmed Zalfani, Karim Kammoun, Mohamed Hédi Ayeb, Abdallah Tounakti, Sabra Ben Fraj, Mohamed Ali Saadi, Zohra Lakhdhar, Ilhem Sbaii, Amine Bousoffara, Abdelaziz Mohsni, Chawki Lahmar, Amira

Mtimet, Mourad Chawaya, Malek Saadallah, Mohamed Melki, Haithem Soua, Marianne Catzaras, Marwen Trabelsi, Jilani Ben Cheikh, Samir Ben Gouia, Nejib Bougacha, Mohamed Amine Inoubli, Mohamed Dhahbi, Taher Chennouf, Yasmine Challouf.