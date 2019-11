Cote d'Ivoire: Hambol - Le ministre Sidiki Diakité s'enquiert de l'état d'avancement des préparatifs

Une visite de terrain pour s'assurer que tout se passe bien. A quelque deux semaines de la visite d'Etat d'Alassane Ouattara dans le Hambol, Sidiki Diakité, ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, par ailleurs président du comité d'organisation de la visite, était le samedi 9 novembre dernier à Katiola, capitale du Hambol.

Accompagné des cadres et élus de la région, notamment le ministre Ally Coulibaly, le général Ouassénan Gaston Koné, le général Alexandre Apalo (Commandant supérieur de la Gendarmerie nationale, Sidiki Diakité a visité l'aérodrome, le stade Thomas d'Aquin devant servir de cadre pour le meeting final le 30 novembre 2019, l'arc de triomphe et les résidences en réhabilitation. Camara Thomas, maire de la commune, a fait savoir que depuis l'annonce de la bonne nouvelle, les populations de Katiola sont dans la joie totale.

Et les cadres et élus sont à la tâche pour que la mobilisation soit totale. Sidiki Diakité a affirmé l'impatience du chef de l'Etat et de ses collaborateurs de fouler le sol de Katiola. Il a fait savoir que Katiola sera dans quelques jours la capitale de la République de Côte d'Ivoire.

Non sans préciser que très prochainement, une autre mission viendra pour l'évaluation définitive. Au cours de cette séance de travail, les trois préfets des départements de Katiola- Niakara - Dabakala ont fait le point des travaux dans leurs localités et de la mobilisation.

Les problèmes relevés sont essentiellement liés aux structures d'accueil pour l'hébergement. L'Hôtel Hambol de Katiola ne dispose que de 50 chambres plus la suite. Sur ce point le ministre a intimé l'ordre aux élus et cadres de Katiola de tout faire pour que tout le monde trouve à dormir et à manger.

A cela s'ajoute l'entretien routier et la réhabilitation des 10 villas et résidences des autorités administratives. Ces défaillances feront l'objet d'une attention soutenue et les moyens seront dégagés pour leur finition.

Le ministre de la Décentralisation a rendu public le programme de la visite d'Etat. Le 27 novembre, c'est l'accueil suivi du conseil des ministres à la préfecture.

Le lendemain le cap est mis sur Niakara avec une escale à Fronan et à Ouéréguekaha suivie d'un grand meeting à Niakara et d'un repas à Tafiré. Le 29 novembre c'est l'étape de Dabakala (grand meeting). Le 30 à Katiola, le meeting de clôture.