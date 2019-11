Gabon: Julien Nkoghe Bekale procède à l'ouverture de la 3ème édition de la Foire d'exposition spécifique des produits algériens

Le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Julien Nkoghe Bekale a pris part ce jour, accompagné de certains membres du gouvernement, à la cérémonie d'ouverture de la 3ème édition de la Foire d'exposition spécifique des produits algériens qui se tient jusqu'au dimanche 17 novembre 2019.

Organisée par le ministère du Tourisme, du Commerce, des Petites et moyennes entreprises et de l'Industrie en collaboration avec le ministère algérien du Commerce et la Société algérienne des foires et exportations (SAFEX), cette exposition regroupe près de 70 entreprises opérant dans différents secteurs tels que l'agro-industrie, les produits de grande consommation et les nouvelles technologies.

« Il me plait de souligner que la coopération sud-sud ne doit plus être un simple slogan. Nous devons poursuivre et amplifier nos efforts et le Gabon doit être désormais un partenaire plutôt qu'un marché. Des signatures d'accords-cadres et de partenariats sont attendues lors de cette édition, tout comme l'implantation d'investisseurs algériens au Gabon », a déclaré le ministre du Commerce, M. Jean-Marie Ogandaga lors de son allocution.

Joignant l'acte à la parole, trois accords entre le Gabon et l'Algérie ont été paraphés au cours de cette cérémonie. Il s'agit de : l'accord de création du Conseil d'affaires gabono-algérien signé par le Vice-président de la Chambre de commerce et de l'industrie, M. Alain Kouakoua et le directeur général de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, Mme Ouahiba Bahloul ; le protocole d'accord de coopération et d'assistance signé par le directeur général du commerce, M. Jean-François Yanda et le président-directeur général de la Société algérienne des foires et exportations, M. Tayeb Zitouni ; enfin le mémorandum d'entente à la promotion du commerce extérieur entre le Gabon et l'Algérie, signé par le directeur général de l'Agence nationale de promotion des investissements, M. Gabriel Ntougou et le directeur général de l'agence algérienne de promotion du commerce extérieur, M. Chafik Chitti.

A l'issue de la phase protocolaire d'ouverture de la 3ème édition de la Foire d'exposition spécifique des produits algériens, le Premier ministre Julien Nkoghe Bekale a procédé à la coupe du ruban inaugural avant de faire une visite guidée des stands des opérateurs venus exposer leur savoir-faire.

Plus tôt dans la journée, le Premier ministre a reçu à son cabinet une importante délégation algérienne conduite par le ministre du Commerce de ce pays frère et ami, M. Saïd Djellab. Les échanges ont essentiellement porté sur le renforcement de la coopération intra africaine ainsi que la coopération commerciale et économique entre le Gabon et l'Algérie. Enfin, le chef du gouvernement a invité les investisseurs algériens à s'installer dans notre pays.