Gabon: Le pays à la 2ème édition du Forum de Paris sur la Paix

Le ministre des Affaires étrangères, M. Alain-Claude Bilie-By-Nze, représentant le président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, a pris part ce 12 novembre 2019 à la 2ème édition du Forum de Paris sur la Paix.

Cette plateforme multisectorielle et inclusive invite l'écosystème mondial des décideurs à débattre sur les voies les meilleures pour préserver, promouvoir et transmettre la paix pour les générations actuelles et à venir, dans un monde confronté à des défis nouveaux au nombre desquels le terrorisme, la gestion du cyber espace, les changements climatiques et la montée de l'unilatéralisme.

Durant deux jours, les chefs d'Etat et de gouvernement, les dirigeants d'organisations internationales, les acteurs non étatiques et ceux de la gouvernance mondiale vont ouvrir des pistes de réflexion sur la culture, l'éducation, le développement, l'économie inclusive, l'environnement, les nouvelles technologies, la paix et la sécurité.

Outre sa participation aux travaux de cette rencontre initiée par le président de la République française, M. Alain-Claude Bilie-By-Nze aura des rencontres bilatérales avec certains de ses homologues présents à Paris.

