Algérie: Algérie-Chine - Promotion des relations de coopération dans le domaine du tourisme

Alger — Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat Abdelkader Benmessaoud a appelé, mardi à Alger, à la promotion des relations de coopération et de partenariat entre l'Algérie et la Chine dans le domaine du tourisme, indique un communiqué du ministère.

Lors d'une audience accordée à la vice présidente du comité permanent de l'Assemblée populaire provinciale de Hainan (Chine) au siège du ministère, les deux parties ont examiné l'état des relations bilatérales et les voies et moyens de développer les relations de coopération et de partenariat dans ce domaine, précise la même source.

A ce propos, le ministre du tourisme a indiqué que "l'Algérie est un chantier ouvert aux chinois notamment en termes de grands projets, à l'image de la Grande mosquée d'Alger et de l'autoroute Est-Ouest et autres projets d'envergure réalisés en partenariat avec la partie chinoise".

Benmessaoud a appelé en outre à l'encouragement du tourisme des conférences, des congrès, des colloques et des festivals et à la promotion de l'investissement touristique, eu égard aux réalisations enregistrées par la province chinoise Hainan dans le cadre de la promotion du tourisme, tous segments confondus, des mécanismes modernes utilisés et des infrastructures réalisées en faveur du développement des différentes infrastructures pour accompagner le secteur du tourisme.

Au terme de l'entretien, les deux parties ont convenu de la nécessité de booster les relations bilatérales dans le domaine du tourisme et de l'artisanat au service de l'intérêt commun.