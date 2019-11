Sénégal: Nouvelle convention collective de la presse - Ces avantages pour les professionnels des médias

Une fois appliquée, la nouvelle Convention collective du secteur des médias apportera beaucoup d'avantages aux acteurs. En plus d'une rémunération beaucoup plus conséquente et un mécanisme d'évolution dans la carrière plus incitative, elle confère beaucoup d'autres privilèges aux journalistes et autres techniciens des médias comme l'assurance maladie et le payement d'heures supplémentaires.

En plus d'une rémunération beaucoup plus conséquente, la nouvelle convention collective de la presse offre d'autres avantages aux journalistes. En effet, elle offre un mécanisme d'évolution dans la carrière plus incitative et un meilleur accompagnement sur le plan social.

Celle-ci stipule que pour tous les travailleurs du secteur des médias, les heures supplémentaires effectuées pendant le repos hebdomadaire ou pendant les jours fériés sont majorées de 60% du taux horaire pendant le jour et 100% du taux horaire pendant la nuit.

Le document précise aussi que compte tenu de la particularité des activités du journaliste et du technicien, les employeurs peuvent, dans chaque entreprise de presse, convenir avec cette catégorie de travailleurs de déterminer la rémunération des heures supplémentaires sur une base forfaitaire, dont le montant ne saurait être en deçà de celui que devrait percevoir un travailleur en cas de décompte des heures supplémentaires effectuées.

En outre, le travailleur bénéficie pour lui-même et sa famille d'un régime obligatoire d'assurance maladie, conformément à la législation en vigueur, pour la couverture des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation.

Et en cas d'absence d'une structure d'assurance maladie, l'employeur sera tenu de prendre en charge tous les frais engagés par le travailleur à hauteur de 80% au moins. Une assurance complémentaire peut être également souscrite par l'employeur au bénéfice du travailleur, recommande le texte.

Aussi est-il demandé qu'il soit octroyé à tout travailleur se trouvant au service de son entreprise aux heures de repas si, en raison de cette présence, le volume horaire effectué ce jour est supérieur au volume quotidien normal.

Le montant de la prime forfaitaire de panier est égal au moins au prix moyen d'un repas dans les restaurants de la zone. Dans tous les cas, il ne peut être inférieur à 2000 francs CFA par repas.

De même, en cas de reportage, la prime est versée avant le départ du travailleur. Une indemnité spéciale de sujétion égale à la rémunération brute mensuelle, à l'exclusion des indemnités revêtant un caractère de remboursement de frais, est accordée au travailleur, en dehors d'une quelconque référence au statut juridique de son établissement ou entreprise de presse.

Il est également prescrit que le travailleur est admis au bénéfice de la prime d'ancienneté lorsqu'il a été occupé de façon continue pour le compte de l'entreprise pendant au moins 2 ans, quel qu'ait été son lieu d'emploi.

Et, conformément à un accord sur un moratoire signé entre les patrons et le syndicat des travailleurs de la presse, le patronat a jusqu'au 31 décembre 2019 pour se conformer à la nouvelle Convention collective des professionnels de l'information et de la communication.