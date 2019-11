Sénégal: La DER reçoit le prix de la Meilleure initiative publique de l'année en faveur des Pme

La Délégation à l'entreprenariat rapide (Der) dirigé par le Ministre Délégué général Pape Amadou Sarr abat un travail immense au Sénégal malgré sa jeunesse.

D'ailleurs, elle vient d'être sacrée « Best Public Sector SME Initiative of the year » (Meilleure Initiative publique en faveur des Pme) du Africa SME Champions Forum pour le travail remarquable effectué entre 2018 et 2019, en finançant et accompagnant les pme et startups sénégalaises.

« Je dédie ce prix à son excellence, Macky Sall , président de la république du Sénégal », déclare Pape Amadou Sarr, lors de la cérémonie de remise du trophé.

Ce prix récompense la vision du Président de la république Macky Sall et le travail colossal abattu par les services de la Der.

Crée en novembre 2017, par décret présidentiel, la Der est au service de la promotion du développement et de l'entreprenariat. Elle a injecté dans l'économie nationale 30 milliards de FCFA et plus de 1513 pme ont été financées dans les différents secteurs, (dont le tiers a été formalisé avec le concours de la Der et a bénéficié de programmes de renforcement de capacités adaptés à leurs besoins.

Pour rappel, la sixième édition de l'Africa SME Champions se tient à Johannesburg en même temps que l'Africa Investment Forum de la Banque africaine de développement.