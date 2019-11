Tchad: La CNUCED appelle le pays à diversifier son économie pour réduire la dépendance au pétrole

Dans son évaluation de la politique d'investissement (EPI) du Tchad publié hier mardi, la CNUCED a appelé Ndjaména à diversifier son économie pour réduire la dépendance au pétrole.

« Le Tchad peut attirer plus d'investissements en diversifiant son économie et atteindre les objectifs du développement durable », recommande l'Agence onusienne basée à Genève.

Le constat de la Conférene des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) est que l'économie tchadienne reste très dépendante de l'industrie pétrolière, qui reçoit l'essentiel des flux d'investissements étrangers directs (IED). Toutefois, d'autres secteurs pourraient bénéficier de l'IED et aider le pays à réaliser des progrès importants sur la voie d'un développement inclusif et durable.

A cet égard, l'Agence onusienne rappelle que le Tchad est le deuxième producteur mondial de gomme arabique.

De plus, la production de sésame, de beurre de karité, de spiruline et d'arachide pourrait également attirer des IED importants. En outre, l'élevage, ressource majeure de l'économie et la troisième plus importante en Afrique, possède également un immense potentiel.

« Des niveaux d'investissement plus importants pourraient être atteints dans l'agriculture et l'élevage », relève la CNUCED.

Le rapport jette ainsi les bases d'une politique et d'un cadre stratégique à travers lesquels les chaînes agropastorales et l'agro-industrie pourraient être développées davantage.

Pour en évaluer le potentiel, mais aussi les risques de l'IED dans l'agriculture, il suggère des moyens de le canaliser sur la base des principes d'investissements agricoles responsables.

« Le Tchad est conscient de ses faiblesses et a déjà commencé à appliquer les recommandations de l'EPI afin d'améliorer le climat de l'investissement », a expliqué M. Abakar Ousman Sougui, Directeur technique général du commerce au ministère des mines, du développement industriel et commercial et de la promotion du secteur privé.

Améliorer le climat des affaires

De façon générale, la CNUCED plaide pour une amélioration du climat des affaires. La CNUCED met en avant toutes ces « mesures réglementaires et institutionnelles concrètes » visant à renforcer l'environnement des affaires et qui sont « nécessaires pour mieux exploiter le potentiel du Tchad ».

Ces « réformes nécessaires » permettront « de favoriser un rôle accru du secteur privé, tant local qu'étranger, et aider à la formalisation de l'économie », a déclaré James Zhan, directeur de la Division en charge des investissements et des entreprises à la CNUCED.

Au-delà de l'instabilité juridique et institutionnelle, les recommandations de l'EPI visent à clarifier et à simplifier le régime des entreprises afin d'encourager les investissements provenant de différentes sources et de promouvoir l'esprit d'entreprise, quelle que soit leur taille.

Les réformes doivent s'accompagner d'une stratégie efficace de promotion des investissements, y compris la restructuration des fonctions et des priorités de l'Agence nationale pour l'investissement et les exportations.

Du côté de Ndjaména, on rappelle d'ailleurs l'engagement du gouvernement pour un programme de réforme visant à « améliorer le climat de l'investissement ».

« Les recommandations de l'EPI seront mises en œuvre au plus haut niveau, en particulier par l'intermédiaire du Conseil présidentiel récemment créé pour améliorer le climat de l'investissement et de l'Observatoire du climat des affaires », a souligné Mme Achta Djibrine Sy, ministre des mines, du développement industriel et commercial, et de la promotion du secteur privé.

A noter qu'au cours des 20 dernières années, la CNUCED a aidé plus de 50 pays en développement et pays en transition grâce à l'examen de leur politique d'investissement.

Des études montrent que « ces examens ont aidé les pays à attirer davantage d'IED et à en tirer davantage parti, tout en améliorant leur climat des affaires ».