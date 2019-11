Malawi: L'Agricultural Transformation Initiative va accueillir des parties prenantes clés du secteur agricole le 14 novembre dans le cadre du deuxième Sommet annuel au Malawi

communiqué de presse

Lilongwe, Malawi — L'auteur à grand succès malawien William Kamkwamba va prononcer le discours liminaire et participer aux activités basées sur le thème du sommet : « Le rôle d'une science, d'une technologie et d'une innovation inclusives en tant que moteurs de la transformation agricole »

L'Agricultural Transformation Initiative (ATI) tiendra son Deuxième sommet annuel sur la transformation agricole au Bingu International Conference Center (BICC) de Lilongwe le 14 novembre 2019. L'évènement, qui s'inscrit dans l'engagement continu de l'ATI envers la diversification économique au Malawi, réunira 200 invités représentant l'administration locale, le secteur privé et le secteur agricole, ainsi que des délégations internationales. Les participants au sommet échangeront leurs idées et discuteront de questions basées sur le thème de l'évènement : « Le rôle d'une science, d'une technologie et d'une innovation inclusives en tant que moteurs de la transformation agricole. »

L'auteur de renom William Kamkwamba (Le garçon qui dompta le vent) sera le conférencier principal et la célèbre journaliste Femi Oke servira en qualité d'hôte et de modératrice, un rôle qu'elle a tenu au premier sommet de l'année dernière. Les personnalités suivantes sont également attendues : l'Hon. Kondwani Nankhumwa, MP, ministre du Développement de l'Agriculture, de l'Irrigation et de l'Eau ; Dr. Derek Yach, président de la Fondation pour un monde sans fumée ; le professeur George Kanyama Phiri, vice-chancelier, Université de l'Agriculture et des Ressources naturelles de Lilongwe ; et le professeur Address Malata, vice-chancelier, Université de Science et de Technologie.

« Le sommet de l'année dernière a été un grand succès qui a abouti à la mise en œuvre de plusieurs programmes ATI destinés à promouvoir la diversification dans le but de rendre l'économie du Malawi moins dépendante du tabac », déclare Jim Lutzweiler, vice-président chargé de l'agriculture et des moyens d'existence, Fondation pour un monde sans fumée. « Nous anticipons un autre évènement captivant et sommes impatients d'identifier d'autres d'opportunités pour un changement durable alors que nous explorons le rôle d'une science, d'une technologie et d'une innovation inclusives en tant que moteurs de la transformation agricole. »

La veille du sommet, le Centre for Agricultural Transformation (CAT) hébergera un Salon de science technologique agricole. Cet évènement, appelé le « Challenge AgTech », invite les élèves du primaire et du secondaire et les étudiants du tertiaire à présenter des innovations qui relèvent les défis auxquels font face les cultivateurs d'arachide du Malawi. Un panel de juges experts sélectionnera les inventions qui sont les plus susceptibles d'être commercialisées. M. Kamkwamba, qui est également inventeur et cultivateur, a accompagné les étudiants aux côtés de l'équipe CAT et servira en qualité de juge invité.

« J'ai voulu m'associer à l'équipe CAT à partir du moment où ils m'ont contacté au sujet du Challenge AgTech ; c'est un espace dans lequel nous avons besoin de nombreux partenaires travaillant ensemble », a déclaré M. Kamkwamba. « Personnellement, j'ai beaucoup aimé travailler avec les étudiants pour développer des solutions et les aider à donner vie à leurs idées. Il y a tellement de jeunes talents au Malawi et il faut absolument les encourager à utiliser leur créativité pour résoudre les problèmes. »

Depuis son lancement au premier Sommet de transformation agricole en décembre 2018, l'ATI a établi des partenariats clés et soutenu un certain nombre de projets au Malawi, notamment :

Le Centre for Agricultural Transformation (CAT) : Le CAT est conçu pour être un centre d'excellence inclusif axé sur l'incubation de la science, de la technologie et des affaires qui facilite un développement agricole transformationnel. La chaîne de valeur de l'arachide a été sélectionnée comme focus préliminaire. La construction de l'installation CAT à Lilongwe devrait commencer bientôt et s'achever en 2020.

Investment Support Facility (ISF) : Le programme ISF soutien le packaging de transactions de catégorie investisseur internationales avec des modèles d'affaires inclusifs des petits agriculteurs. L'ISF a récemment conclu ses activités de cadrage du secteur financier et de l'assurance des récoltes.

MwAPATA Institute : Le MwAPATA Institute, qui signifie « nous avons atteint notre but » en Chichewa, est un groupe de réflexion en matière de politique indépendant géré par l'Université de l'État du Michigan. L'Institut travaille en étroite collaboration avec la Commission pour la planification nationale du Malawi, l'Université d'Agriculture et de Ressources naturelles de Lilongwe, ainsi que d'autres groupes. Leur objectif commun est d'accélérer l'adoption de programmes dirigés par le Malawi qui stimulent la transformation agricole et améliorent les revenus et l'alimentation des petits agriculteurs.

ATI Fellowship and Scholarship Fund : Le nouveau ATI Fellowship and Scholarship Fund a pour but de financer les malawiens qui entreprennent des études de maîtrise ou des recherches postdoctorales dans des universités sélectionnées aux États-Unis et en Afrique du Sud. L'Institute of International Education, Inc. dirige cette initiative, qui, après un processus de candidature rigoureux, deviendra sa première cohorte d'étudiants de maîtrise en août 2020.

Pilote d'extension de formation et de finance technohabilitées : Mis en œuvre par Opportunity International, ce programme pilote a équipé et formé plus de 90 agents de soutien des cultivateurs qui fournissent des services financiers et d'extension « du dernier kilomètre » aux petits agriculteurs. Il focalise sur la formation en éducation financière, l'égalité entre les sexes, et des chaînes de valeur sélectionnées en tant qu'alternatives aux revenus dérivés du tabac. Plus de 6000 cultivateurs ont été profilés sur 163 métriques.

Renforcer l'agroentreprise laitière des petits agriculteurs en tant qu'alternative viable au tabac : La Central Region Milk Producers Association (CREMPA) a soutenu les agriculteurs dans la région centrale où domine le tabac en fournissant leurs propres vaches à 40 producteurs laitiers et des bicyclettes à 28 producteurs laitiers. L'organisation a également achevé la construction d'une étable modèle permettant aux agriculteurs de voir comment ils peuvent améliorer leur propre étable pour assurer la propreté de la production laitière et contrôler la mammite.

À propos de l'ATIL'ATI est un pilier essentiel de la Fondation pour un monde sans fumée, une organisation à but non lucratif indépendante 501(c)(3) américaine dont la mission est d'améliorer la santé mondiale en éliminant le tabagisme dans la génération actuelle. Reconnaissant que la mission de la Fondation implique un déclin accéléré de la demande en tabac dans le monde, l'ATI s'engage à soutenir la diversification des économies qui dépendent du tabac.

Pour en savoir plus, contacter : Agricultural Transformation Initiative : Nicole Bradley, Nicole.Bradley@smokefreeworld.org