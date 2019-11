Ile Maurice: Publication en ligne - Le site Mopays.com interdit de reproduire les contenus de lexpress.mu

La justice a interdit au site Web mopays.com d'utiliser les contenus de lexpress.mu et du journal l'express, aussi bien sur son site Web que sur sa page Facebook. En effet le site Web reproduit des articles, vidéos et autres contenus sans la permission du groupe de presse La Sentinelle Ltd, qui détient le site Web et le quotidien l'express.

Cette demande d'injonction, faite hier, mardi 12 novembre, a été agréée à travers un ordre intérimaire émis par la juge Aruna Devi Narain et qui expire demain. La Sentinelle Ltd a fait cette demande contre Mezia Communications Ltd et Manish Neermul, dont le site Web et la page Facebook reproduisaient régulièrement des contenus sans avoir eu l'autorisation préalable de l'éditeur de la direction de lexpress.mu et du journal l'express, qui détiennent les droits sur des publications. Les deux parties sont appelées devant la juge Narain demain à 9 h 30 pour en débattre.