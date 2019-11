Cote d'Ivoire: Ligue 1 (6eme journée) - La journée des premières avec l'Africa et la SOA

L'AFAD talonnée par le FC San Pedro, la première défaite de la SOA et le premier succès de l'Africa Sports d'Abidjan. A cela, il faut ajouter la grosse performance de Bagaté Salif, auteur d'un doublé, avec le podium pour l'Asec Mimosas, Sol FC qui s'abonne aux défaites.

La 6ème journée a été vraiment riche malgré les 12 buts inscrits. L'AFAD sous pression L'AFAD a concédé sa deuxième défaite de la saison.

Un revers inattendu face au Racing Club d'Abidjan (1-2) qui vient mettre fin à une série de trois victoires consécutives. Malgré ce revers, les Afadistes restent toujours leaders du classement.

Toutefois, les hommes de Yonsian Blaise doivent se méfier du FC San Pedro. Les Portuaires réalisent de belles performances qui se sont matérialisées par leur qualification à la phase de poules de la Coupe de la Confédération. Le FC San Pedro est revenu à hauteur de l'AFAD au classement (12 points).

Mais avec un match en moins, les Pétruciens sont en pole pour déposer le leader. La SOA, premier revers Les Militaires, après trois victoires et deux défaites, ont concédé leur première défaite. La SOA a plié l'échine, dimanche, au stade Auguste Denise face à la formation locale, le FC San Pedro (0-1).

Une chute profitable à l'Asec Mimosas qui monte sur le podium. Les Sonja sont relégués à la 4e place. L'Asec profite bien Comme s'ils attendaient la gifle administrée par la SOA (1-0, 4e journée) avant de retrouver leur voie, les Mimosas ont pris goût à la victoire. Premiers tombeurs de Sol FC (1-3, 5e journée) en championnat, les jaune et noir ont enchaîné pour la première fois de la saison.

En déplacement à Gagnoa, Julien Chevalier et ses hommes ont dicté leur loi à Issia Wazi (2-0). Un second succès consécutif qui offre aux enfants de Sol béni la 3e avec 11 pts+4. Sporting, le choc ne s'est pas produit La réaction attendue après le limogeage de Traoré Siaka dit Gigi n'a pas eu lieu.

Le Sporting de Gagnoa a enchainé un sixième match de championnat sans victoire. En ouverture de la 6e journée de la Ligue 1 sur ses installations du stade Biaka Boda, le Sporting a été accroché par Bouaké FC (0-0).

Une autre contre-performance sur laquelle le président Yssouf Diabaté et ses hommes n'avaient pas misé. Puisqu'au sortir de cette 6e journée, la formation du Fromager est relégable avec 3 points4. Africa, la première Jean Christophe Gratecap a signé sa première victoire avec l'Africa Sports d'Abidjan.

Pour son deuxième match à la tête des Aiglons, le technicien français a offert également au club son premier succès de la saison. Après deux nuls et trois défaites au compteur, les vert et rouge ont attendu la 6e journée pour inscrire les trois premiers points directs sur un match en disposant de l'AS Tanda (2- 1).

Avec ce résultat, l'Africa quitte provisoirement les places relégables pour s'asseoir à la 11e place avec 5 pts-2. Une bonne affaire pour les Aiglons qui pourront encore grimper au classement en cas de victoire face au FC San Pedro, le 14 novembre prochain, pour le compte du seul match en retard de la 5e journée. Sol FC, pas encore remis.

La belle claque administrée par l'Asec Mimosas (3-1, 5e journée) fait encore des effets à Sol FC. Après la douche froide mimos, la formation d'Abobo n'a pas eu le temps de retrouver ses esprits face au FC San Pedro. Profitant de ce temps de doute, les Pétruciens ont infligé aux Abobolais leur deuxième revers de la saison en l'espace d'une semaine (1-0, 4e journée).

Alors que ces deux échecs étaient mis sur le compte de faux pas, les champions de la Ligue 2 sont à nouveau épinglés par l'ASI d'Abengourou (1-2).

Une troisième défaite consécutive qui relègue automatiquement la formation chère à Sanogo Souleymane à la 8ème place du classement avec les 9 points engrangés lors des trois premières journées. Issia, le mal est profond.

Les journées se suivent et se ressemblent étrangement du côté d'Issia Wazi. Pour la sixième fois de la saison, les Indomptables du Rocher se sont inclinés à six reprises. Un parcours digne d'un condamné au purgatoire. Malgré l'arrivée de Lago Bailly Guillaume sur le banc, les choses n'ont pas évolué pour les garçons de la présidente Ginette Ross.

Face à l'Asec Mimosas, la formation du Wazi a encaissé ses 11e et 12e buts de la saison pour seulement trois inscrits. Une autre contre-performance qui illustre tout le malaise actuel du promu, logique lanterne rouge. Bagaté, la performance.

Un deuxième doublé en l'espace d'une semaine. Grand artisan de la victoire de l'Asec Mimosas face à Sol FC avec un doublé, Bagaté Salif a encore frappé.

Sous le Fromager, il a, à lui seul, endeuillé Issia Wazi. L'attaquant jaune et noir a frappé aux 44e et 55e minutes pour offrir une troisième victoire de rang aux siens et infliger une sixième défaite aux Indomptables. Mockey, toujours le meilleur Jean Baptiste Nangui Mockey n'a pas marqué ce week-end.

Mais l'attaquant de l'USC Bassam conserve toujours la tête des 5 meilleurs scorers de la Ligue 1 avec réalisations.

12 buts inscrits Alors que l'inefficacité des attaquants a été mise en cause lors de la 5ème journée, la 6ème n'a pas été aussi celle espérée. Sur les sept matchs disputés, seulement 12 buts ont été inscrits.

Deux rencontres se sont soldées sur un score nul et vierge (0-0), WAC-USC Bassam et GagnoaBouaké FC. Trois buts ont été marqués dans les oppositions AFADRacing (1-2), Sol FC-ASI (1-2) et Tanda-Africa (1-2).