Algérie: Accidents de la route - 5 morts et 2 blessés en 24 heures

Alger — Cinq (5) personnes ont trouvé la mort et deux (2) autres ont été blessées dans quatre accidents de la circulation, survenus lors des dernières 24 heures, a indiqué mercredi un communiqué de la Protection civile.

Durant la même période, les unités de la Protection civile ont enregistré 2989 interventions pour répondre aux appels de secours, suite notamment à des accidents de la circulation, à des incidents domestiques, à des évacuations sanitaires et à des extinctions d'incendies, a ajouté la même source.

Les éléments de la Protection civile sont, également, intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 25 personnes incommodées par le monoxyde de carbone CO émanant des appareils de chauffage et de chauffe-bain, dont 5 personnes dans la wilaya d'Alger, 2 à Mila, 6 à Béjaia, 3 à Sétif, 2 à Khenchela, 5 à Naâma et 2 à M'Sila.

Par ailleurs, l'intervention des secours de la Protection civile a permis l'extinction de trois incendies urbains et divers, à travers les wilayas de Biskra, Skikda et Mascara, ayant causé des brulures au 2eme degré à 2 personnes à l'intérieur de leur domicile, sis à la cité 48 logements de la commune et daïra de Ouled Djellal (W.Biskra). Les victimes ont été traitées sur place puis transportées vers l'hôpital local, a fait savoir le communiqué.