Angola: Projet 2019 - La construction mobilisera des investissements publics et privés

Luanda — Le secteur de la Construction et des Travaux Publics conçoit des projets novateurs visant à mobiliser et à faire participer l'investisseur privé aux investissements publics et privés, a déclaré mercredi, à Luanda, le ministre de la Construction et des Travaux publics, Manuel Tavares de Almeida.

Prenant la parole à l'ouverture de la 16e édition du Salon international des équipements et des services pour la construction civile, les travaux publics, l'urbanisme, l'architecture et la décoration d'intérieur et l'immobilier - Project 2019, Tavares de Almeida a souligné qu'outre les projets publics, les investissements privés étaient aussi privilégiés pour la création d'emplois afin de réduire les efforts du Trésor national.

À cet égard, il a dit que le partenariat entre l'État et le secteur privé dans le domaine de la construction impulserait la mobilisation de l'industrie nationale des matériaux de construction et d'autres secteurs tels que le commerce.

Selon le ministre, le secteur de la construction et des travaux publics a contribué à la création de plus de 20 000 nouveaux emplois depuis 2017 dans la construction de routes, de projets de logements et d'autres travaux de génie.

Il a indiqué que le secteur déployait des efforts dans la construction et la restauration d'infrastructures publiques, dont beaucoup avaient déjà été réhabilitées, mais dégradées par manque d'entretien et de conservation.

Selon le gouvernant, cet effort nécessite un exercice constant d'ingénierie économique et financière, dans le cadre des mesures de stabilisation macroéconomique mises en place par l'Exécutif pour surmonter la crise qui ravage le pays.

Dans un autre aspect de son discours, il a souligné que, pour dynamiser le secteur de la construction civile, il est nécessaire d'actualiser en permanence des connaissances de l'état d'art de cette industrie, notamment en visitant les contenus fournis par le salon ou en partageant l'expérience.

Selon lui, Projet 2019, qui a pour devise "Concevoir l'avenir, construire le présent", continue de mettre l'accent sur la promotion de la construction et de l'immobilier, en offrant aux visiteurs un environnement propice aux partenariats, aux contacts et aux échanges entre entrepreneurs.