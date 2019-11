Angola: La ministre d'État aborde les programmes de lutte contre la pauvreté

Luanda — La ministre d'État chargée des Affaires sociales, Carolina Cerqueira, a présenté mercredi à Paris (France) une approche des programmes gouvernementaux en cours visant à atténuer les effets de la pauvreté, de la pénurie d'eau et de l'aide sociale aux communautés dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'agriculture familiale.

La ministre angolaise, qui intervenait aux travaux du Forum pour la paix de Paris, a évoqué le programme de prévention de la violence sexiste, ainsi que des données sur la politique du gouvernement angolais en matière d'autonomisation et d'équité entre les sexes.

En ce qui concerne l'autonomisation des femmes, elle a indiqué que la représentation des femmes au Parlement atteignait 30% et que 40% des ministres étaient des femmes et que des programmes sociaux d'intégration, de formation et d'autonomie des familles étaient en cours pour la valorisation du genre et la protection des minorités.

Toujours mercredi, la ministre d'État a rencontré des organisations et des activistes spécialisés dans les questions climatiques, à qui elle a présenté des informations sur la situation de sécheresse qui affecte quatre provinces du sud de l'Angola et 1 million et 300 000 personnes, affaiblissant plus de 200 familles et communautés.

L'événement, qui a débuté mardi et devrait s'achever ce mercredi, porte sur le multilatéralisme, l'éducation, la réduction de la pauvreté, le changement climatique et la cybernétique.

Le forum aborde également des thèmes sur l'inclusion des minorités dans des sociétés diversifiées, le rôle de l'éducation dans le changement du monde, la participation des jeunes à la prise de décision politique et la lutte contre la corruption par l'information et la réintégration sociale des enfants en tant que mobilité réduite.

Des Chefs d'État et de gouvernement des cinq continents, ainsi que des membres d'associations de la société civile et des activistes, assistent à cet événement. Ouvert par le Président français Emmanuel Macron, la cérémonie a réuni, parmi d'autres Présidents, Félix Tshissekedi de la République démocratique du Congo (RDC).