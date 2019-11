Afrique de l'Ouest: Afrique de l'ouest et du centre - Les dirigeants réfléchissent à la mise en place de la couverture sanitaire universelle

Quelle devra être l'orientation à donner à la santé communautaire? Comment rendre efficaces et pérennes les actions des agents de santé communautaires? Ce sont, entre autres, des questions auxquelles devront répondre les participants au forum régional sur la santé communautaire, dans le cadre des soins de santé primaires, qui se tient du 12 au 15 novembre, à Cotonou, au Bénin.

L'ouverture des travaux a été présidée par le ministre béninois de la Santé publique, le Pr Benjamin Hounkpatin, en présence d'autres acteurs à divers niveaux du secteur.

L'objectif de la rencontre de Cotonou est de mieux informer et d'influencer les décideurs et de galvaniser les actions visant à promouvoir et à accroître les investissements dans le renforcement des systèmes pour les soins de santé primaires à base communautaire.

Le début des travaux a été marqué par des exposés sur le but et les objectifs du forum, les soins de santé primaires au XXIe siècle, l'accélération des progrès pour les enfants en Afrique de l'ouest et du centre à travers le renforcement des soins de santé primaires communautaires, le rôle des soins de santé primaires et santé communautaire dans la réalisation de la couverture maladie universelle et des Objectifs de développement durable. Les travaux se déroulent en deux sessions, à savoir une session technique et une session ministérielle de haut niveau.

Les participants entendent aussi faire le point sur les progrès réalisés et convenir sur les approches multisectorielles novatrices pour accélérer le rythme des efforts visant à obtenir les résultats pour la population, surtout les enfants et les femmes de l'Afrique de l'ouest et du centre.

Les résultats attendus à l'issue des travaux sont aussi bien nombreux que divers: le partage des expériences et des approches innovantes pour remédier aux goulots d'étranglement persistants à la couverture élevée des services de qualité ; les propositions d'actions prioritaires et d'assistance technique nécessaire pour améliorer l'efficacité de la couverture des interventions pour les soins de santé primaires ; le consensus sur les recommandations pour accélérer les progrès et atteindre les objectifs définis; le consensus sur les engagements, les mécanismes de redevabilité, les indicateurs du tableau de bord ministériel et les outils de mise en œuvre.