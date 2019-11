Congo-Kinshasa: CAF-C2/Phase des poules - DCMP dans le groupe C

La Confédération africaine de football (CAF) a procédé, le 12 novembre, en son siège au Caire, en Egypte, au tirage au sort de la phase des groupes de la dix-septième édition de la Coupe de la Confédération.

L'événement a eu lieu en présence du président de la CAF, Ahmad Ahmad, avec à ses côtés Fatma Samoura, secrétaire générale de la Fédération internationale de football association. Le représentant de la République démocratique du Congo, le Daring Club Motema Pembe (DCMP), qualifié à ce niveau de la compétition au dépens de Gor Mahia du Kenya, y revient après une longue absence de plus de cinq ans.

Le club vert et blanc de Kinshasa se retrouve dans le groupe C avec Renaissance Berkane du Maroc, club finaliste malheureux la saison dernière; Zanaco de Zambie, habitué des joutes africaines interclubs, et ESAE du Bénin.

Le groupe A se commpose d'Al Masry et Pyramids d'Egypte, Rangers du Nigeria et Nouadhibou de Mauritanie. Dans le groupe B, il y a Bidvest Wits d'Afrique du Sud, El Nasr de Libye, Djoliba de Mali et Horoya de la Guinée. Le groupe D se constitue de San Pedro de la Côte d'Ivoire, Hassania Agadir du Maroc, Enyimba d'Aba du Nigeria et Paradou d'Algérie.