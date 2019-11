Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - V.Club piétine, DCMP désormais deuxième derrière Mazembe

Les fortunes ont été diverses, le week-end dernier, pour différents clubs au championnat national de football.

L'AS V.Club n'a pas pu battre le FC Saint-Eloi Lupopo de Lubumbashi, le 10 novembre, au stade des Martyrs à Kinshasa, en match en retard de la huitième journée de la vingt-cinquième édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot). Sorti d'une défaite contre l'AS Nyuki au stade de l'Unité de Goma, V.Club se devait de remporter ce match afin de baisser un peu la tension des supporters et même au sein du staff dirigeant. Pourtant, après une nette domination dans l'entrejeu, les Dauphins noirs de la capitale ont logiquement ouvert la marque à la 45e mn par le Ghanéen Mumuni Zakaria. Il a profité d'une erreur de sortie du gardien de but Siadi Baggio des Viets de Lubumbashi pour le dribbler et marquer le but. Mais, au retour des vestiaires, les joueurs de Papy Kimoto ont pressé très haut, misant sur l'impact physique pour gagner la bataille du milieu de terrain. A la 67e mn, Kikwama Mujinga, transfuge du Daring Club Motema Pembe (DCMP), a égalisé pour les Cheminots sur penalty.

Ce résultat de parité a mis à nu la crise qui couve au sein de l'AS V.Club. Signalons que le staff technique dirigé par Florent Ibenge a été suspendu bien avant cette rencontre. Aussi a-t-on aperçu l'ancien attaquant international de V.Club et même de Lupopo, Yves Diba, reconverti en entraîneur, sur le banc des Dauphins noirs. Le bilan n'est pas reluisant pour le club dirigé par le général Gabriel Amisi Kumba « Tango Four ». En onze matchs déjà joués, V.Club ne compte que cinq victoires, cinq résultats d'égalité et une défaite et totalisent vingt points. L'on apprend même que des joueurs accuseraient des arriérés de salaire.

Dans une autre rencontre comptant pour la neuvième journée, l'AS Rangers et le Racing Club de Kinshasa (RCK) se sont séparés sur le même score d'un but partout. Ntumba Libanza a été le buteur de RCK, à la 7e mn, avant l'égalisation de Lelo Amfumu pour les Académiciens de Rangers, à la 21e .

Bonne opération pour DCMP...

La bonne opération du week-end est à mettre à l'actif du DCMP, vainqueur à Kinshasa de Sa Majesté Sanga Balende de Mbuji-Mayi par trois buts à zéro, en match de la huitième journée. Vinny Bongonga a signé un doublé, à la 7e et 13e mn, avant que le milieu ivoirien, Junior Abou Koné, ne donne le coup de grâce à la 63e mn. Vinny Bongonga devient le meilleur buteur du championnat avec huit réalisations, à une longueur de l'attaquant international, Jackson Muleka, du Tout-puissant Mazembe qui a déjà sévi à sept reprises au cours de cette saison. Ntumba Libanza du RCK, Joël Beya de Don Bosco et Lelo Amfumu de Rangers ont chacun six buts. A la suite de cette victoire, DCMP devient deuxième du championnat avec vingt-et-un points en neuf matchs, la première place étant échue jusque-là à Mazembe

Le même dimanche au stade Frédéric-Kibassa de Lubumbashi, le FC Lubumbashi Sport a pris le dessus sur le FC Renaissance du Congo par deux buts à un, en match comptant pour la dixième journée. Les joueurs de Kiki Mlakengele ont pourtant été les premiers à ouvrir la marque à la 44e mn par Imana Lote. Mais Kazadi Zadio a égalisé pour les Kamikazes du Grand Katanga à la 55e, reprenant de la tête un corner de Kateng. C'est la deuxième défaite du club orange en terre lushoise après la déconfiture face au FC Saint-Eloi Lupopo. Le capitaine Eric Kabwe a marqué le but de la victoire de Lubumbashi Sport à la 68e mn.

Et au stade de l'Unité de Goma, le club local de Dauphin noir a subi la loi de Maniema Union de Kindu, vainqueur par zéro but à un, en match de la onzième journée. Nzau Mbuangi, alias Ginola, a inscrit l'unique but à l'heure de jeu.