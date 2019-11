Congo-Brazzaville: Affaires - La création d'une entreprise désormais possible via MTN mobile money

L'initiative vise à faciliter les formalités financières de création d'une société à travers un processus de digitalisation. Un accord de partenariat à cet effet a été signé entre la société MTN Congo et l'Agence congolaise pour la création des entreprises (ACPCE).

En présence de la ministre des Petites et moyennes entreprises, Yvonne Adélaïde Mougany, l'acte de signature a été posé par le directeur du financial mobile banking de MTN Congo, Thierry Mboumba, et le directeur général de l'ACPCE, Médard Yétela.

Selon le directeur du financial mobile banking de MTN congo, ce processus de digitalisation consistera à numériser les six guichets de l'ACPCE, notamment ceux de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Nkayi, Owando et Ouesso. Cela en vue de permettre aux clients de régler les frais de création d'entreprise via le service Mobile money.

Il permettra également aux clients de l'ACPCE de réaliser toutes les démarches en rapport avec la création en ligne d'une entreprise ainsi que de finaliser le paiement à distance depuis MTN Mobile money.

«Cet accord contribuera à simplifier encore plus la vie de nos clients respectifs, en leur donnant la possibilité de créer facilement et rapidement leurs entreprises à partir de leur téléphone, en toute sécurité et simplicité, quel que soit l'endroit où ils se trouvent sur le territoire national », a indiqué Thierry Mboumba.

Il a, en effet, évoqué les avantages de la digitalisation des procédures de création d'entreprise pour les acteurs économiques. Il s'agit de la réduction des risques liés à la gestion de la monnaie fiduciaire, grâce à un lien internet sécurisé. Ce qui permettra au partenaire d'accéder à son journal de transactions, de connaître le solde disponible de son compte, etc.

Pour Médard Yétela, le télépaiement désormais opérationnel constitue une étape décisive dans la mise en place de la chaîne des outils et mécanismes en vue de la création en ligne de l'entreprise qui est l'objectif final poursuivi par l'ACPCE. « Le télépaiement vient compléter la modernisation de son fonctionnement et son ouverture au monde extérieur pour être toujours mieux au service des usagers sur toute l'étendue du territoire national et à l'étranger », a-t-il indiqué.

De ce fait, l'ACPCE s'est engagée à travailler continuellement afin de faciliter, simplifier mais aussi sécuriser les formalités administratives en ce qui concerne les procédures de création d'entreprise.