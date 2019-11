Cameroun: Fêtes de fin d'année - Les vivres seront disponibles

Assurance donnée par les responsables des grandes surfaces commerciales au cours d'une concertation hier avec le ministre du Commerce.

Les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas. Et les ménages mettent l'accent sur les repas. Pour cette année encore, le gouvernement, à travers le ministère du Commerce (Micommerce) veut assurer une table pleine pour tous durant cette période. C'est dans cette perspective que Luc Magloire Mbarga Atangana a réuni les responsables des filières riz, poissons, sucre, du programme Agropoles et les responsables des grandes surfaces commerciales. La concertation avait en toile de fond, le lancement de la campagne d'assainissement des marchés pour le compte des fêtes de fin d'année. Ce que le Mincommerce a appelé opération « Noël pour tous ». « C'est une sorte d'opération spéciale qui vise l'atteinte d'une société inclusive telle que le veut le chef de l'Etat », a expliqué Luc Magloire Mbarga Atangana.

Pour ce faire, le souhait majeur est que tous les Camerounais mangent à satiété. Bien que nous soyons à plus d'un mois des fêtes de fin d'année, la démarche du ministère se veut anticipative. « Il faut assurer une veille autour des rayons pour assurer la disponibilité en quantité et en qualité des denrées alimentaires », a martelé le ministre. Une stratégie pour laquelle il a opté comme lors des années précédentes, d'associer les acteurs des différentes filières. A tour de rôle, les participants à la concertation ont dans un premier temps assuré de leur adhésion à cette initiative citoyenne, avant de faire le point sur leurs stocks et les différents prix pratiqués. De leur exposé, on retiendra que volaille, œufs, riz et poisson d'eau douce ne manqueront pas.

Par ailleurs, ils ne comptent pas revoir les prix à la hausse. Si les initiatives précédentes du Mincommerce visant à lutter contre la vie chère ont porté des fruits, Luc Magloire Mbarga Atangana veut cette année mettre le cap sur la promotion des produits locaux. D'ores et déjà, il a félicité les responsables de certaines surfaces commerciales de la place qui mettent entre autres en vitrine le Made in Cameroon. Une initiative qu'il encourage vivement et qu'il souhaite voir s'étendre à tous les commerces.. Ce message passé, les équipes du ministère vont effectuer des descentes sur tout le territoire dès le 14 novembre prochain et ce jusqu'au 16 janvier 2020, pour contrôler la qualité des produits