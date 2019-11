Angola: L'UNITA dénonce le sabotage des initiatives du Président de la République

Luanda — Le président sortant de l'UNITA, Isaías Samakuva, a dénoncé mercredi à Luanda l'existence d'un sabotage aux initiatives du Président de la République, João Lourenço, par manque de patriotisme et de cohésion.

S'exprimant lors de la séance d'ouverture du 13e Congrès de l'UNITA, Samakuva a déclaré que le pays était à la traîne parce que le pouvoir est "entre les mains des forces oligarchiques qui ont capturé l'État et saisi l'économie pour soumettre le peuple angolais".

Il a par conséquent encouragé le Président Joao Lourenco à poursuivre résolument la lutte contre la corruption, sous peine d'être absorbé par le puissant mouvement pour la démocratie.

Pour Samakuva, qui a dirigé l'Unita, plus grand parti de l'opposition durant 16 ans, la lutte contre la corruption ne peut être dirigée uniquement contre les personnes, ni pour la réalisation d'objectifs personnels ou de groupes, mais contre le système corrompu, notamment financier, politique et social, électorale, religieux et judiciaire.

Il a déclaré que le pays devait se préparer au cycle de l'UNITA, à celui de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit, ainsi qu'à la revitalisation de la nouvelle génération de patriotes, à la cohésion nationale et à la citoyenneté active.

D'autre part, il a exhorté les militants à choisir parmi les cinq candidats à la présidence de l'UNITA celui qui a la capacité de rassembler, qui soit honnête, capable de former un noyau solide, discipliné et cohérent pour constituer la commission exécutive du parti.

À son avis, le 13e Congrès, qui s'achève vendredi, doit être un lieu de réconciliation et d'unité interne, mettant fin aux divisions et garantissant que le processus électoral ne devienne pas un facteur d'instabilité dans l'intérêt de l'UNITA et du pays.

Des représentants du MPLA, du FNLA, de la CASA-CE et du Parti socialiste portugais ont assisté à la cérémonie d'ouverture.

Le vice-président du parti, Raúl Danda, le secrétaire aux relations internationales, Alcides Sakala, l'ancien secrétaire général, Abílio Kamalata Numa, le député José Pedro Katchiungo et le président du siège parlementaire du parti, Adalberto da Costa Junior, font partie des concurrents à la succession d'Isaias Samakuva.

Les 150 000 délégués, dont certains issus de la diaspora, approuveront également un ensemble de thèses et de programmes sur la vie politique, économique et sociale du pays, ainsi que des documents relatifs à l'organisation et au fonctionnement de leur parti.

La stratégie pour les élections municipales prévues pour 2020 et les élections générales de 2022 mériteront également l'approbation du conclave.