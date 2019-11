Angola: Signature d'un accord pour renforcer la distribution d'eau à Lunda Sul

Saurimo — L'Entreprise Provinciale d'Eau et d'Assainissement (EPEA) de Lunda Sul et l'Indaqua, firme d'ingénierie d'eaux et d'assainissement, ont signé mercredi, à Saurimo, un accord pour le renforcement de la capacité technique de distribution du produit.

Se confiant à la presse, après la signature du contrat, la responsable d'Indaqua à Lunda Sul, Luísa Oliveira, a déclaré que l'accord visait à accélérer le processus de distribution d'eau à 600 000 habitants de cette région en 36 mois, par le biais de la maintenance et de la gestion commerciale du système d'approvisionnement en eau.

Luisa Oliveira a assuré que, pendant les 36 mois, seront placés dans une première phase 5.554 compteurs à Saurimo.

Elle a indiqué que la mesure prévoyait également la formation et l'information des communautés sur la rationalisation de l'eau.

Présent lors de l'acte, le gouverneur de Lunda Sul, Daniel Félix Neto, a déclaré qu'il était nécessaire de maintenir les systèmes de pompage, de stockage et de traitement de l'eau afin d'avoir une santé plus préventive dans les communautés.

L'Entreprise Provinciale d'Eau et d'Assainissement (EPEA) compte 5 554 connexions domiciliaires, 102 points d'eau et 40 fontaines, au profit d'environ 37 000 consommateurs.

L'Indaqua exerce ses activités en Angola et au Brésil dans les domaines de l'ingénierie et du conseil technique dans le secteur de l'eau et de l'assainissement.