Angola: Le ministre de la défense félicite l'effectif

Luanda — A l'occasion du 12 novembre, date du 44e anniversaire du ministère de la Défense nationale (MINDEN), le ministre Salviano de Jesus Sequeira a félicité tous les cadres du secteur et a appelé à continuer dévoués et avec l'esprit de mission.

Dans une note parvenue à l'Angop, il adresse les félicitations aux généraux, amiraux, officiers supérieurs, capitaines, subalternes, sergents, soldats, marins et travailleurs civils qui servent l'État angolais dans cette institution.

Les commémorations de cet événement ont lieu à un moment particulièrement important, dans la mesure où le pays poursuit son chemin vers de profonds changements structurels dans la société angolaise dans tous les domaines, notamment économique, financier, change et social, ainsi que dans les organes de défense et sécurité, qualification des cadres, pour le bien-être des Angolais, lit-on dans le document.

Selon le document, la célébration du 12 novembre, Journée du MINDEN, a toujours un double impact commémoratif pour l'extension du 11 novembre, date indépendance nationale, la plus grande réalisation par laquelle de nombreux fils angolais ont versé leur sang dans la longue lutte contre le colonialisme.

Dans un climat de fête, poursuit-il, "mais aussi de réflexion, il convient de souligner que le pays a besoin de la meilleure performance possible de tous ses fils, harmonisant et convergeant les intérêts nationaux pour assurer le bien-être économique et social de tous les angolais".

En ce jour de célébration, tous ceux qui dans les organes et services du MINDEN, avec leur engagement, dévouement et l'esprit de mission, ont contribué de manière significative à la réalisation de nos responsabilités, je vous exhorte à continuer sur la même voie, mettant à la disposition votre compétence et généreuse collaboration dans l'organisation et fonctionnement du MINDEN, car nous estimons être le moyen le plus juste et le plus digne de participer à ce long processus de consolidation des institutions de l'État, vers le développement économique et social, largement souhaité par le peuple angolais, où chacun dans son secteur doit faire son mieux, indique le document.