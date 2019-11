Kenya/Egypte: Elim CAN 2021 - Le Kenya viré de son hôtel en Egypte

En pleine préparation de son match des éliminatoires de la CAN 2019 contre l'Egypte, le Kenya a été viré de son hôtel pour n'avoir pas payé la facture, d'après de nombreuses sources.

Préparation mouvementée pour les Harambee stars. Ils sont priés de libérer leur hôtel pour non paiments des frais. Une information confirmée par Nick Mwendwa, le président de la fédération.

Such level of unseriosness ! I can only ask Kenyans to help me call out this disregard for our athletes and players.

- Nick Mwendwa (@Nmwendwa) November 13, 2019

« Les Harambee stars sont sur le point d'être jetés hors de leur hôtel. Depuis vendredi, le gouvernement a promsi régler la situation mais rien n'a été fait« , a confié Mwendwa.

Ce dernier est sous les feux des projecteurs depuis plusieurs semaines pour un audit a été ordonné par le gouvernement pour vérifier les comptes de la participation du Kenya à la CAN 2019.

Depuis la participation en Egypte, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer des détounements de fonds. Une très mauvaise publicité pour Mwendwa en campagne pour une réélection.